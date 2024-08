“Berlino” è la nuova canzone della cantante Cinelli

“Berlino” di Cinelli è un susseguirsi di momenti in cui al centro si mette la comunicazione, il valore delle parole, in questa fitta rete di sentimenti che si provano in una relazione

“Berlino” è il nuovo singolo di cinelli, in uscita venerdì 21 Giugno 2024. “Berlino” è un susseguirsi di momenti in cui al centro si mette la comunicazione, il valore delle parole, in questa fitta rete di sentimenti che spesso si provano in relazione con l’altro. Come per tutti gli artisti, mettere per iscritto le proprie sensazioni appare come un senso di liberazione, ancor prima di riuscire a dirle a voce. Ma come vuole far capire cinelli, spesso le parole non servono, perché le emozioni si possono esprimere in mille altri modi e a volte basta uno sguardo con l’unica persona capace di leggerle, come chi amiamo.

Scopri il brano: https://bfan.link/berlino

BIO:

Annalisa Cinelli, in arte cinelli, è una giovane cantautrice romana classe 2003. La musica ha sempre fatto parte della sua vita da chitarrista, batterista e cantante. In seguito decide poi di dedicarsi completamente alla scrittura di pezzi indie-pop. “Berlino” è il suo secondo singolo per talentoliquido.