Presidenziali Usa, Tim Waltz sarà il vice di Kamala Harris: “Abbiamo la squadra giusta”

Il ‘coach’ Tim Waltz sarà il vice di Kamala Harris: “Abbiamo la squadra giusta”. “È l’onore della mia vita”, ha detto il 60enne governatore del Minnesota, ringraziandola per averlo scelto

Da governatore poco conosciuto a figura di spicco del partito democratico, progressista ma figlio dell’America rurale. Ieri sera, sul palco dello United Center della Convention Dem di Chicago, Tim Waltz ha accettato la nomination a vicepresidente di Kamala Harris nella corsa alla Casa Bianca. “È l’onore della mia vita“, ha detto il 60enne governatore del Minnesota, ringraziando Harris per averlo scelto.

LEGGI ANCHE: Barack e Michelle Obama lanciano Kamala Harris: “Yes, she can”. E parlano di “speranza”

“Siamo tutti qui stasera per un motivo semplice e meraviglioso: amiamo questo Paese“, ha detto Waltz. Sul palco della convention democratica ha fatto quello che ha definito il suo “pep talk”, il discorso di incoraggiamento che gli allenatori fanno alla squadra prima di entrare in campo. Il football è stata la metafora di tutto il suo discorso. Da ex allenatore del liceo, Waltz, supportato dai suoi sostenitori sotto le urla di ‘Coach, coach’ ha detto: “Siamo al quarto quarto. Siamo sotto di un field goal. Ma siamo in attacco e abbiamo la palla. Daremo tutto sul campo. E ragazzi, abbiamo la squadra giusta“.

Il tema delle armi è stato uno dei punti caldi affrontati dal nuovo vice di Harris. “Credo nel secondo emendamento, so sparare anche meglio di tutti i repubblicani del Congresso ma voglio proteggere i nostri figli dalle armi, una questione di responsabilità”. Poi sui diritti riproduttivi ha detto senza mezzi termini: “Fatevi gli affari vostri”. Walz, pieno sostenitore del diritto all’aborto, per concepire i suoi due figli con la moglie è ricorso alla fecondazione in vitro.