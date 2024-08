Esce il nuovo album “Mr Red“ di Cek and The Stompers

Esce su tutte le piattaforme streaming il nuovo album “Mr Red“ di Cek and The Stompers pubblicato dall’etichetta americana “Gulf Coast Records”

Il nuovo album preceduto dai primi due singoli Mr Red (31 maggio) e Juanita (14 giugno) disponibile su tutte le piattaforme digitali, e anche in formato CD e Vinile.

Il nuovo lavoro discografico di Cek Franceschetti & The Stompers viene pubblicato e distribuito in tutto il mercato mondiale (Europa, Usa, Canada, etc. ) dalla prestigiosa etichetta americana Gulf Coast Records, scuderia di grandi artisti blues quali: Mike Zito, Popa Chubby, Blood Brothers, Jason Ricci, Joanna Connor e da oggi anche Cek & The Stompers.

Il nuovo album (seppur ancorato alla sua storia fatta da un sound molto roots che lo ha contraddistinto in molti anni di carriera e di concerti live) imbocca una nuova strada fatta di ricerca e sperimentazione, in territori dove radicare e fare germogliare espressioni musicali dove il suo blues non si pone limiti e confini.

L’album Mr Red segna una significativa virata nella carriera musicale di Cek Franceschetti, voce, chitarra resofonica, con la collaborazione di Luca Manenti, chitarra elettrica, mandolino – Andrea Corvaglia, armonica, voce – Pietro “Peg” Gozzini, Contrabbasso e voce – Federica Zanotti, percussioni, voce – il lavoro fatto con gli Stompers scandaglia profondamente il mondo della musica roots americana con canzoni originali che accarezzano oltre al blues sonorità folk e intriganti atmosfere che riportano allo spirito di alcuni grandi artisti come Ry Cooder, Son House…

L’album dedicato al grande bluesman americano “Louisiana Red” è composto da dodici brani (11 originali composti da Cek fatta eccezione per “Please Me” Laura Domeneghini e la cover Thirteen Days rivisitata e interpretata con un piglio wild tipico di Cek. Mr Red la canzone che da il titolo all’album è un omaggio al grande bluesman americano “Louisiana Red“ con il quale Cek Franceschetti ha condiviso parte della sua carriera.

Il brano è raccontato attraverso un riff stretto tratto dal Delta stesso! Quando Cek ha scritto la canzone Mr Red è stato come rivivere un flashback della sua esperienza on the road con il leggendario Bluesman Louisiana Red viaggiando attraverso l’Europa e imparando cosa vuol dire civere come un bluesman, la tua chitarra, la strada e una buona dose di avventura. Nelle parole di Louisiana Red “La mia vita è il blues ed è tutto quello che so”. Cek ha avuto modo di vivere questo in prima persona durante i suoi viaggi e di rendere omaggio al grande uomo stesso.

Juanita è un brano spiazzante per chi da sempre segue la musica di Cek Franceschetti, il blues rimane centrale ma le sonorità di questa canzone vanno oltre, accarezzando suoni e atmosfere dove il blues si mescola a suoni caraibici tipici della scena musicale di New Orleans. Il brano racconta la voglia di andare oltre le proprie radici musicali, la necessità di lasciare luoghi sicuri e percorrere nuovi sentieri musicali che “Juanita” rappresenta come caleidoscopio di suoni e colori inaspettati.

Seventh Heaven canzone che parla di un uomo di mezza età che fa i conti con sè stesso, con tanta ironia e voglia di cambiare prendendo a schiaffi i propri scheletri nell’armadio. Il riff di dobro e armonica dall’andamento sbarazzino, richiama certe atmosfere degli amatissimi Rolling Stones. In “Seventh Heaven” i suoni roots degli Stompers sono spinti da un ritmo serrato ed ipnotico decisamente rock-blues.

Il resto delle canzoni dell’album prosegue nella direzione tracciata da Cek nel profondo solco blues arricchito da intriganti suoni e atmosfere.