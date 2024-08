Vacanze: arriva Family+Happy, la soluzione per chi deve lasciare cani e gatti

Family+Happy mette in contatto le persone con pet-sitter professionalizzati, altamente qualificati e sicuri che possano prendersi cura dei propri amici a 4 zampe

Più di 32 milioni, 53,1 animali da compagnia ogni 100 abitanti. Sono questi i numeri degli animali domestici in Italia, ospitati in oltre il 42% delle famiglie. Siamo, infatti, il secondo paese in Europa per diffusione: 12,9 milioni di uccelli, 7,5 milioni di gatti, 7 milioni di cani, 1,8 milioni di piccoli mammiferi (criceti e conigli), 1,6 milioni di pesci e 1,3 milioni di rettili. Nel 68% dei casi, a possedere almeno un animale domestico, sono i separati/divorziati, seguiti dai single (54%) e infine dalle famiglie (52%)*.

“Gli animali domestici – precisa Cinzia Tessarolo, CEO e co-founder di Family+Happy, una piattaforma di work-family management che si propone come soluzione alle sfide quotidiane affrontate dalle persone che cercano di bilanciare impegni lavorativi e responsabilità familiari – sono componenti importantissimi delle nostre famiglie e, soprattutto in questo periodo dell’anno, per alcuni diventa problematico portarli in vacanza o trovare persone di fiducia che possano prendersene cura”.

Animali domestici e abbandoni nel periodo estivo: serve una soluzione concreta. Secondo i dati diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC), nell’estate 2023 in Italia sono stati abbandonati oltre 50.000 cani e gatti, il 20% in più rispetto all’anno precedente. È una crescita preoccupante che richiede un’attenzione maggiore alle problematiche legate alla gestione degli animali domestici durante le vacanze, come la scarsità di strutture pet friendly e la difficoltà di trovare pet sitter affidabili. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere soluzioni che garantiscano il benessere degli animali, prevenendo il fenomeno degli abbandoni.

“Family+Happy, già nota per il servizio di baby-sitting – aggiunge Cinzia Tessarolo – offre, anche per i nostri animali domestici, lo stesso livello di professionalità e affidabilità nel settore del pet-sitting. Sulla nostra piattaforma, infatti, è possibile trovare il professionista certificato più adatto ad ogni famiglia e ad ogni amico a 4 zampe. Grazie alla nostra tecnologia e alla nostra esperienza nel recruiting siamo in grado di mettere in contatto le persone con pet-sitter”.

*Fonte dati: rapporti Censis ed Eurispes