Taiwan sosterrà l’espansione della flotta di Yang Ming

Il ministro dei trasporti e delle comunicazioni di Taiwan ha dichiarato che con il cambio di gestione sosterrà Yang Ming Marine Transport

Il ministro dei trasporti e delle comunicazioni di Taiwan, Li Meng-yen, ha dichiarato in una conferenza stampa nei giorni scorsi che con il cambio di gestione di Yang Ming Marine Transport, il governo sosterrà l’operatore di linea principale per commissionare altre nuove costruzioni per potenziare la sua flotta, come riferito da Container News.

Li ha osservato che Yang Ming era stato meno attivo nell’ordinare nuove costruzioni, con conseguente retrocessione dell’operatore taiwanese dall’ottavo al decimo posto nella classifica di mercato. Lo stato taiwanese, tramite il Ministero dei trasporti e delle comunicazioni e il Fondo nazionale per lo sviluppo, è il maggiore azionista di Yang Ming.

A maggio, dopo aver pubblicato i risultati del primo trimestre 2024 di Yang Ming, l’allora direttore generale della società, Patrick Tu, ha affermato che la società avrebbe preso in considerazione la costruzione di navi da 24.000 TEU, poiché non può continuare a dipendere dalla capacità degli altri membri di THE Alliance. Ad

eccezione di Yang Ming, gli attuali membri di THE Alliance, Hapag-Lloyd, Ocean Network Express (ONE) e HMM, hanno tutti navi da 24.000 TEU. Hapag-Lloyd è pronta a lasciare il raggruppamento per formare Gemini Cooperation con Maersk Line nel febbraio 2025, minacciando la competitività di THE Alliance.

Il dott. Tsai Feng-ming, ex professore alla National Taiwan Ocean University, e l’attuale direttore strategico di Yang Ming, Cliff Pai, il 1° luglio hanno preso il posto di Cheng Cheng-mount e Tu come presidente e direttore generale dell’azienda.

Nel maggio 2023, Yang Ming ha ordinato cinque navi da 15.500 TEU a doppio combustibile LNG presso HD Hyundai Heavy Industries. Le navi dovrebbero essere consegnate a partire dal 2026 e sono le uniche nuove costruzioni nei progetti di Yang Ming.