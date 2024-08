Microelettronica: costituito il consorzio “Chip4Power”

Costituito a Roma presso la sede del Cnr il consorzio “Chip4Power”: diventa operativa la Linea pilota per la microelettronica

A seguito dell’approvazione -lo scorso aprile, da parte del Governing Board del Chips Joint Undertaking (Chips JU)- dell’innovativa infrastruttura per applicazioni nel campo della mobilità elettrica e delle telecomunicazioni basata in Sicilia, è stato formalmente costituito oggi il consorzio “CHIP4POWER”, soggetto attuatore del progetto.

“CHIP4POWER” -acronimo di “Consortium high-technology pilot line for wide-bandgap semiconductors” – è stato costituito a Roma presso la sede centrale del Consiglio nazionale delle ricerche, ente coordinatore, alla presenza dei partner del progetto: Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore Chips-it, Consorzio Nazionale Interuniversitario per la Nanoelettronica IU.NET. Il Consorzio svolgerà il ruolo di soggetto attuatore del progetto Pilot Line WBG recentemente finanziato con 360 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dalla Commissione Europea tramite la partnership Chips Joint Undertaking e il pacchetto legislativo ChipsAct.

“CHIP4POWER” avrà sede a Catania, presso l’Istituto per la microelettronica e i microsistemi (Cnr-Imm), dove sorgerà la Linea Pilota destinata a realizzare i prototipi necessari allo sviluppo di applicazioni innovative nel campo della mobilità elettrica e delle telecomunicazioni, così rafforzando la leadership nel campo dei semiconduttori dell’area Etnea. Il nuovo insediamento beneficia del supporto della Regione Sicilia e del Comune di Catania.

In sede di costituzione del Consorzio, è stato anche stabilito che l’amministrazione sarà affidata per tre mandati a un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, quattro dei quali su nomina Cnr -Stefano Fabris, Vittorio Privitera, Caterina Vozzi, Claudia Wiemer-, e uno indicato da ciascun altro socio: Andrea Simoni per FBK, Enrico Sangiorgi per Chips.it e Gaudenzio Meneghesso per IU.NET. Presidente del Consorzio è stato nominato Stefano Fabris, Direttore del Dipartimento scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr.

“Con la costituzione del consorzio “Chip4Power”, il progetto di dare vita a un’infrastruttura abilitante per il settore industriale della microelettronica diventa realtà: un traguardo che contribuirà a rafforzare l’ecosistema italiano ed europeo dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi del ChipsAct”, ha affermato la Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza. “Inoltre, è un segno tangibile di come il mondo produttivo possa beneficiare delle competenze avanzate sviluppate dalla nostra comunità scientifica, innalzando il proprio livello tecnologico, generando sviluppo e opportunità economiche per la regione e più in generale per il Paese”.