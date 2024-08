Lele Pascu nella radio e in digitale con “Dopo settembre”

Si intitola “Dopo settembre” la canzone d’esordio di Lele Pascu: il brano disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio

“Dopo Settembre” è il singolo d’esordio del giovanissimo cantautore romano Lele Pascu, classe 2004, prodotto da Forni Music e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio.

ASCOLTA IL BRANO: https://songwhip.com/lelepascu/dopo-settembre

Un brano pop cantautorale “fresco” e sobrio in cui si comincia a respirare l’aria d’estate: racconta la fine di un momento magico che Lele Pascu si porta dietro per sempre.

“Dopo Settembre è un pezzo che parla dell’estate più bella della mia vita, dove sono riuscito a trovare me stesso e a ritrovare un amore che non provavo da tempo. Un testo che è uscito in maniera spontanea senza stare a pensare a nulla, soltanto a quelle notti magiche di agosto, che mi hanno portato ad essere la persona che sono ora”– Lele Pascu.

CREDITS

Testo: Emanuele Pascucci

Musica: Emanuele Pascucci, Oliviero Forni, Tommaso Forni

Produzione: Forni Music

CHI È LELE PASCU?

“Lele Pascu, un nome che ormai mi appartiene da anni, ed è la combinazione dei soprannomi che mi danno in casa, e i miei amici del mio quartiere: ‘L’Eur’. Quartiere dove sono cresciuto, dove ho passato i momenti più belli, e che ha visto nascere la mia più grande passione: ‘La Musica’”.

Emanuele Pascucci, in arte Lele Pascu, è un ragazzo giovanissimo, classe 2004, che vuole realizzare il suo più grande sogno: portare la melodia della sua chitarra e il suono della sua voce nella vita delle persone, cercando di far provare loro grandi emozioni. Predisposto alla musica già da bambino, inizia a suonare il pianoforte all’età di 6 anni, continuando poi a mostrare interesse, crescendo, verso la musica e a scoprire le sue varie forme e diversi generi, come il freestyle, fatto in compagnia dei suoi amici nei pomeriggi dopo scuola. Attimo dopo attimo cresce in lui il desiderio di ascoltarsi dentro, decide quindi di prendere carta e penna e iniziare a scrivere, riportando cosi tutte le sue emozioni e la sua quotidianità su un foglio, per poi trasformare tutto in musica. Solo da grande decide di abbracciare il suono della chitarra acustica, studia e fa suo lo strumento, facendola diventare la sua compagna di vita, alla quale si sente particolarmente legato, perché riesce ad esprimere al meglio la melodia delle sue canzoni.

Nel 2023 nasce la collaborazione con i fratelli Forni e inizia un percorso artistico di scrittura di nuovi canzoni, prodotte Forni Music. Il singolo di debutto è “Dopo Settembre”, in uscita a Giugno 2024 su tutte le piattaforme streaming.