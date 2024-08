L’affondamento del Bayesian ripreso in un video di una telecamera di Porticello

Virale sui social un video, girato dalle telecamere di sicurezza di una casa di Porticello, in cui si vede lo yacht Bayesian inghiottito dal mare

Poco prima si vedevano le luci del maestoso albero del Bayesian, il veliero affondato nella notte tra domenica 18 agosto e lunedì 19 agosto al largo di Porticello in Sicilia. Pochi secondi dopo non si vedeva più nulla. Solo la furia del vento che offusca la telecamera. Mentre si sta ancora cercando di capire come sia stato possibile che un super yacht lungo 56 metri e largo 10 sia affondato in pochi minuti a causa di una tromba d’aria (o tromba marina, non è chiaro), circola un video, ripreso dalle telecamere d sicurezza di una casa di Porticello, che mostra il momento in cui le luci dell’albero maestro del Bayesian, improvvisamente, non si vedono più. Le immagini sono molto confuse, anche perchè la furia del vento rende tutto offuscato e mosso. Quello che si percepisce dal video, diventato virale in queste ore e rilanciato da quotidiani e agenzie, è il fatto che la barca con le sue luci, che prima si vedevano, all’improvviso sparisca.

Oltre a questo video, ce ne è anche un altro, ripreso in questo caso dalle telecamere di videosorveglianza di una villa che si trova a 200 metri dal luogo del naufragio della Bayesian: queste immagini sono state trasmesso dal Tg Rai Sicilia. “In appena sessanta secondi – ha raccontato nell’intervista il proprietario della villa – si vede che la nave sparisce. Casualmente dopo il clamore della notizia ho guardato le telecamere. Me lo hanno detto i miei figli. Di una ventina di telecamere installate nell’abitazione solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si vede benissimo quello che succede. Per l’imbarcazione non c’è stato nulla da fare. È sparita in pochissimo tempo”. Entrambi i video potrebbero essere acquisiti dalla Procura di Termini Imerese, che ha aperto un’indagine per fare luce sulle ragioni del naufragio.