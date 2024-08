Maxi incendio a Roma tra Torrespaccata e Cinecittà: 4 soccorritori ricoverati in ospedale. Il rogo si è spento “perché è bruciato tutto ciò che poteva bruciare”

Un grande rogo di sterpaglie si è sviluppato tra i quartieri di Torre Spaccata e Cinecittà, al momento si è esaurito e sono in corso le operazioni di bonifica per evitare che col vento le fiamme possano riprendere vita. Quattro soccorritori, un vigile del fuoco e tre volontari della Protezione Civile, sono ricoverati all’ospedale romano Sant’Eugenio e nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto ha riferito a Rainews24 il direttore della Protezione Civile del Lazio, Massimo la Pietra. “Da quello che ci dicono dall’ospedale Sant’Eugenio, dove sono stati trasportati tutti e 4, uno è più in difficoltà ma non in pericolo di vita. Stanno valutando gli altri tre volontari dell’associazione Gianni Macarìa di Roma e stiamo aspettando notizie rispetto al loro stato di salute, anche se i medici ci dicono che non ci sono grossi pericoli”.

L’incendio si è spento “perché è bruciato tutto ciò che poteva bruciare. Adesso le squadre a terra stanno facendo le operazioni di bonifica per evitare che il fuoco riprenda, perché c’è una situazione di vento molto intensa”.

Nelle immediate vicinanze del rogo ci sono diverse abitazioni: “Non essendo sul posto immagino non ci sia una condizione di fumo che possa gravare sulle persone, altrimenti avremmo condotto altre operazioni- ha concluso la Pietra- Al momento non è stato diramato alcun allarme, però è una cosa che non posso escludere né confermare. Stanno facendo le valutazioni sul posto. Non ho notizie di fumi né di problemi”.

GUALTIERI: “SOLIDARIETA’ A VIGILE E VOLONTARI FERITI”

Il Sindaco Gualtieri è in costante collegamento con il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale e con le strutture sanitarie per sincerarsi delle condizioni di salute dei feriti e verificare la situazione relativa alle operazioni di spegnimento, che stanno proseguendo senza sosta. Un altro vasto incendio è in corso nella zona di Castel Romano dove stanno anche intervenendo Protezione civile e Vigili del Fuoco.

L’intera Amministrazione capitolina si stringe intorno ai volontari e al vigile del fuoco feriti e ringrazia tutti gli uomini e le donne che ogni giorno si impegnano a garantire la sicurezza dei cittadini mettendo a rischio la loro stessa vita.

ROCCA: “SEGUO CON VERTICI ASL CONDIZIONI SOCCORRITORI FERITI”

“Seguo con attenzione insieme ai vertici della ASL le condizioni di salute dei 3 volontari e del vigile del fuoco rimasti ustionati questo pomeriggio. Sono in cura presso il Sant’Eugenio. A loro il mio pensiero cui si unisce quello di tutta la Regione“. Così su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.