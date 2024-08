In radio e online “Giù” , il nuovo singolo di Lala

LALA è finalmente pronto a tornare con “Giù”, il nuovo travolgente singolo fuori per Indaco Records / Virgin Music Group

Uscito lo scorso marzo con “Primo Maggio”, un viaggio introspettivo in cui l’artista racconta l’importanza dell’osservarsi attraverso le proprie forme, LALA è finalmente pronto a tornare con “Giù”, il nuovo travolgente singolo fuori per Indaco Records / Virgin Music Group.

Già disponibile in presave al link https://ingrv.es/giu-95n-3, “Giù” si presenta come un brano up-tempo che fonde sapientemente soul, pop e R&B per raccontare gli alti e bassi di una relazione tormentata e sfuggente, in cui i sentimenti non sono chiari e la comunicazione latita. Dall’insicurezza ed instabilità, emerge, però, una soluzione: abbattere dubbi, paure e perplessità, attraverso la sessualità, per esprimere ciò che non si ha coraggio di dire a voce alta.

“Come fai a resistermi tutte le volte. Provo a convincermi che sto bene anche senza di te, ma fa paura non averti con me stanotte. Incasiniamoci la testa in una pista tecno, tra la droga e il sesso, non seguendo il tempo.”

Il brano rappresenta un invito a abbracciare la passione e a vivere il presente. Combina sonorità eterogenee per esplorare le emozioni contrastanti che emergono in situazioni in cui l’orgoglio e la paura di essere feriti spingono i protagonisti a celare i propri veri desideri. In tale contesto, l’unica via di fuga e di espressione risiede nella fisicità.

“Giù” nasce dalla collaborazione con Lucynant, con cui LALA condivide la passione per Mac Miller, a cui si ispira il singolo, nato con una chitarra funk e poi declinato verso una sfumatura più soul grazie alla produzione di Mr.Bruxx, che richiama le sonorità di Musiq Soulchild. La traccia anticipa un percorso ricco di nuove canzoni e collaborazioni.