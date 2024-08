Il desiderio al centro de “I 10+2 Comandamenti” stanotte su Rai 1

A “I 10+2 Comandamenti” si parla del desiderio. Al centro della puntata il dialogo con una associazione anti stalking e con chi aiuta le famiglie indebitate

Il quinto episodio de “I 10+2 Comandamenti”, in onda mercoledì 21 agosto su Rai 1 alle 23.20, si occupa di “Non desidererai donna di tuo compagno” e “Non desidererai casa di tuo compagno”. Questi Comandamenti affrontano il desiderio, ma desiderare è altra cosa dall’esercitare una prevaricazione. Nella prima parte un tema molto delicato e di attualità: lo stalking. Desiderare la donna d’altri può non limitarsi a un’ammirazione segreta, ma trasformarsi in una vera e propria ossessione pericolosa. L’obiettivo di Giusy Laganà e della sua associazione è di aiutare le donne a combattere tali soprusi, fornendo aiuto emergenziale e percorsi di consapevolezza.

La seconda storia racconta di una famiglia che, desiderando assicurare un futuro scolastico al primo dei suoi figli, è finita per indebitarsi nonostante il lavoro e il grande impegno. In nome di una legittima aspirazione, talvolta si finisce per fare il passo più lungo della gamba. E rialzarsi diventa un’impresa difficilissima, ma resa possibile dall’incontro con una associazione, la “Salus Popoli Romani”, che si occupa proprio di questo tipo di problematiche, fornendo supporto e strumenti concreti alle famiglie coinvolte in questa terribile situazione.

“I 10+2 Comandamenti”, una produzione Officina della Comunicazione in collaborazione con Rai Documentari, è una serie di sette episodi. Attraverso il racconto di storie di vita reale, Don Marco Pozza va alla riscoperta dei pilastri della cultura occidentale: i dieci Comandamenti biblici, cui fanno seguito i due cosiddetti “Comandamenti dell’amore”, impartiti direttamente da Gesù Cristo. In ogni puntata viene esplorata una coppia di Comandamenti, grazie a una chiave tematica in grado di accomunarli e offrire un’interpretazione nuova e originale, molto più umana e meno dogmatica. Questo viaggio tra i Comandamenti rappresenta un viaggio attraverso l’Italia: ogni episodio, infatti, racconta una storia ambientata in una diversa regione del bel Paese.