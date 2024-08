Fuori in radio e in digitale “Giada”, nuovo singolo di CRI

Un viaggio all’inferno e ritorno, in queste poche parole è racchiuso il racconto di “Giada”, il nuovo singolo di CRI, nome d’arte di Cristiano Trentini

Un viaggio all’inferno e ritorno, in queste poche parole è racchiuso il racconto di “Giada”, il nuovo singolo di CRI, nome d’arte di Cristiano Trentini, giovanissimo cantante urban pop veneto classe 2006, in tutte le piattaforme digitale e in radio per l’etichetta discografica VOLUMI (distribuzione Ada Music Italy).

Il testo del brano, scritto da CRI con Karin Amadori e Simone “heysimo” Sproccati e prodotto da “heysimo”, racchiude la sensazione e le forti emozioni provate dall’artista dopo la perdita dei sensi a causa di un incidente: “Quando ti senti mancare e la speranza crea immagini alterate pensi a ciò che può farti stare meglio – racconta CRI – Giada è la destinazione di un viaggio, il ritorno dopo la perdita dei sensi a causa di un incidente che mi ha fatto pensare che potesse essere la fine. Ed in tutto questo il cuore che non molla, perché “l’adrenalina che mi dai” è il segreto di tutto! Un viaggio all’inferno e ritorno, alla ricerca di Beatrice. Perché tutti abbiamo una Beatrice che ci dà la forza ed il coraggio per reagire e combattere. Il sogno, o forse l’illusione. Ed all’unisono, la paura di non poterti vedere più. “Dimmi: quante volte ti ho guardata?”

CRI, artista veneto (Rovigo), classe 2006, appassionato di genere urban pop, con attitudine al rap, in generale rivolto al sound delle generazioni moderne, si dedica da sempre alla scrittura. Ha partecipato al Verona Song Contest, ricevendo il premio della critica di Radio 105 con l’inedito “Mica Male”, in seguito pubblica autonomamente il singolo “Pareti”, unico brano attualmente sulle piattaforme. La sua è una continua ricerca di suoni e melodie da fondere con parole e immagini. Ha frequentato la Be.Go Music Academy, diretta dal Maestro Diego Calvetti, distinguendosi per presenza scenica e preparazione, ricevendo una borsa di studio che gli ha permesso di accedere alla produzione di alcuni brani e di collaborare con considerevoli autori e produttori, iniziando così un percorso professionale che lo ha portato a pubblicare nel 2024 i suoi nuovi inediti.