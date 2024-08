Arrestato a Roma ladro intellettuale: trovato in casa dal proprietario a leggere un libro

A Roma arrestato ladro trovato in casa a leggere un libro: stava sfogliando un volume senza troppa fretta quando è stato sorpreso dal proprietario

È stato arrestato in flagranza di reato un 38enne che si era intrufolato in un appartamento nel quartiere Prati di Roma. Stava sfogliando un libro appena prelevato da una stanza. Si tratta di “Gli dei alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo” di Giovanni Nucci, volume che stava leggendo senza troppa fretta.

L’uomo era entrato per rubare, approfittando della calma che regna sovrana in città in questi giorni post Ferragosto. Credeva non ci fosse nessuno nell’appartamento, ma il proprietario 71enne si trovava nell’abitazione. Sentendo rumori sospetti si è così precipitato nell’altra stanza e ha trovato il ladro. Prima di farsi notare, però, ha chiamato i vicini e le forze dell’ordine.

Il 38enne non ha avuto via di scampo ed è stato arrestato poco dopo. Sarà processato per direttissima davanti al giudice monocratico della IV sezione del tribunale penale di piazzale Clodio di Roma.