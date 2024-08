“Alien” è il singolo d’esordio dei Dlemma

I DLEMMA sono una band rock/grunge romana composta da giovani musicisti tra i 15 e i 18 anni: il nuovo singolo è “Alien”

“Alien” è il singolo d’esordio della giovane e talentuosa rock band romana dei DLEMMA, sui principali stores digitali e dal 31 maggio nelle radio italiane in promozione nazionale. La canzone veste una produzione artistica ben strutturata, dagli arrangiamenti attuali, di tendenza, che ben sposano il mood della band. Un rock fresco, potente, dalle sonorità d’oltreoceano con venature grunge. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci. L’interpretazione vocale, sentita e autentica, dona al tutto un forte impatto emotivo, ed è sorretta da una sessione ritmica di tutto rispetto su cui le corde regnano sovrane in un mix equilibrato e proiettato verso nuovi confini. “Alien” è un brano emozionante che esplora temi universali di alienazione e inadeguatezza. Il testo è ricco di immagini evocative e il messaggio sebbene oscuro è pieno di speranza. Questa canzone vuole avvicinarsi a tutte le persone che si sono sentite perse e sole nella loro vita.

Storia della band

I DLEMMA sono una band rock/grunge romana composta da giovani musicisti tra i 15 e i 18 anni. La band si è formata nel 2023, ma i membri suonano da quando erano bambini. Si sono incontrati e formati grazie a una scuola di musica, dove continuano a studiare e a perfezionare il loro stile. Il nome DLEMMA trae ispirazione da una mostra di Lucio Dalla, dove una stampa con la parola “dilemma” ha colpito particolarmente i membri del gruppo. Questo termine richiama i nomi di Emma, la cantante, ed Emma, la bassista, e rappresenta anche le scelte difficili che caratterizzano la vita moderna, un tema che riecheggia nelle loro sonorità rock e grunge.

Il repertorio dei DLEMMA include sia pezzi originali che cover di artisti leggendari come i Black Sabbath e Janis Joplin. Le loro influenze principali sono il grunge e il metal, generi che permettono di esprimere al meglio la loro energia e creatività. Quando compongono, partono spesso da una linea melodica sviluppata da Leo o Elisa alla chitarra, per poi aggiungere la sezione ritmica e infine la voce. I testi delle loro canzoni sono in inglese e scritti da Emma, la cantante. Avendo vissuto a Londra per molti anni durante l’infanzia, Emma trova naturale esprimersi in inglese. Tuttavia, il gruppo sta scrivendo un pezzo in italiano. I temi trattati nei loro brani riflettono spesso sentimenti di alienazione (Alien), incapacità di agire (Stuck) e desiderio di fuga (Why stay).

I DLEMMA hanno già avuto l’opportunità di esibirsi in vari locali di Roma come Wishlist, Stazione Birra, Kill Joy, Chattanooga, Pentatonic e La Strada. Le loro performance sono state accolte positivamente sia dal pubblico che dagli organizzatori, che li hanno spesso richiamati per aprire altri concerti. La band ha scritto tre brani inediti, il primo dei quali, “Alien”, è stato pubblicato il 23 maggio. Stanno anche lavorando alla produzione del loro secondo pezzo e continuano a sviluppare nuove canzoni. L’obiettivo dei DLEMMA è di avere un EP pronto entro la fine dell’anno.

La band

Batterista: Edoardo Leggieri

Cantante: Emma Leggieri

Chitarristi: Elisa Leggieri / Leonardo Zaffiro

Bassista: Emma Sola