Alain Delon voleva essere seppellito con il suo cane: l’animale non sarà soppresso

L’ultimo desiderio di Alain Delon: essere seppellito con il suo cane, ma la famiglia non lo sopprimerà. Gli eredi dell’attore si prenderanno cura di Loubo

L’ultimo desiderio di Alain Delon non sarà espresso. L’attore aveva dichiarato, nel 2018, di voler essere seppelito con il cane Loubo. “Se dovessi morire prima di lui- aveva detto a Paris Match- chiederò al veterinario di portarci via insieme. Lo farà addormentare tra le mie braccia. Preferisco farlo piuttosto che sapere che si lascerà morire sulla mia tomba con tanta sofferenza”.

E aveva aggiunto: “Ho avuto 50 cani nella mia vita, ma ho un rapporto speciale con questo. Gli manco quando sono sono con lui”. Un affetto manifestato anche nella nota che annunciava la morte di Delon, firmata dai figli e da Loubo. Nel 1996 in tv, alla domanda in che animale avrebbe voluto reincarnarsi, rispose senza dubbi “un malinois”, la razza del suo amico a quattro zampe. L’esemplare, però, non subirà l’eutanasia.

ANIMALISTI E ASSOCIAZIONI ERANO CONTRARI

Come riporta il The Guardian, gli animalisti avevano fatto esplodere la polemica e si erano offerti di trovare una casa al cane da pastore belga di 10 anni. Anche l’associazione per la protezione degli animali in Francia si era detta preoccupata: “La vita di un animale non dovrebbe dipendere da quello di un umano. La SPA è felice di prendere il cane e trovargli una famiglia”.

IL MESSAGGIO DELLA FAMIGLIA

Così la fondazione Brigitte Bardot – creata dall’attrice con lo scopo di aiutare gli animali – ha comunicato che non sarà soppresso. “Molti di voi ci hanno inviato messaggi riguardanti il ​​futuro di Loubo, il cane di Alain Delon. ‘Ha la sua casa e la sua famiglia’ ci hanno confermato i parenti dell’attore che si prenderanno cura di lui. Loubo ovviamente non verrà soppresso”, si legge in un messaggio su X che riporta quanto riferito dai figli di Delon Anthony, 59 anni, Anouchka, 33, and Alain-Fabien, 30.

IL FUNERALE DI ALAIN DELON

Il funerale dell’attore sarà celebrato sabato 24 agosto e – contrariamente ai piani – non sarà di Stato. Alain Delon, infatti, era contrario a delle esequie pubbliche. Avrà, come suo volere, un funerale intimo e privato nella sua tenuta a Douchy, dove ha vissuto per 50 anni. Nella cappella che lo accoglierà, e costruita con questo scopo, sono seppelliti i resti di altri suoi 35 cani.