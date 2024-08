Vard si aggiudica costruzione di un Energy Construction Vessel

VARD comunica di aver firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di un Energy Construction Vessel (ECV) all’avanguardia con Wind Energy Construction AS

Wind Energy Construction AS è una società norvegese in parte di proprietà dei fondatori e proprietari di Norwind Offshore AS.

AS è una società norvegese in parte di proprietà dei fondatori e proprietari di Norwind Offshore AS. Questa è la sesta nave che i proprietari di Norwind Offshore hanno stipulato con VARD da ottobre 2021. Le cinque navi precedenti erano CSOV.

L’Energy Construction Vessel (ECV) sarà di progettazione VARD 3 11, un progetto su misura per il mercato eolico offshore e sottomarino, che include ispezione, manutenzione e riparazione di tubi e costruzione e installazione di infrastrutture sopra e sotto il livello del mare.

Il progetto è realizzato per la migliore tenuta di posizione, manovrabilità e tenuta in mare possibili e consente una configurazione flessibile a seconda delle operazioni specifiche che la nave eseguirà.

Questa è la prima nave da costruzione che VARD costruirà con una passerella a movimento compensato installata in modo permanente. Verrà installata una passerella a movimento compensato (ECMC) elettrico con funzionalità di gru 3D compensata integrata. Per espandere le capacità, in particolare verso il crescente mercato delle energie rinnovabili, è in fase di installazione anche una gru offshore a movimento compensato da 150 tonnellate.