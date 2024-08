Scontro tra auto e camion Ama a Roma: la vittima è Francesca Di Ruberto, ex di “Non è la Rai”

Alla guida della Mini Cooper, al momento dello schianto fatale con un camion Ama a Roma, c’era Francesca Di Ruberto, ex volto di “Non è la Rai”

Aveva 44 e a soli 15 anni aveva calcato il palco di Non è la Rai. È Francesca Di Ruberto la vittima del tragico incidente di via Trionfale a Roma, che ieri mattina è stata teatro dello schianto tra l’auto della donna e un camion dell’Ama.

L’IMPATTO

L’impatto alle 5.44 mentre il veicolo – una Mini Cooper – si muoveva verso il centro città. Stava andando a lavoro Francesca e con lei viaggiava un collega, ora ricoverato al Gemelli in gravissime condizioni. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’ospedale San Filippo Neri. Probabilmente l’asfalto era ancora bagnato per la pioggia notturna quando la macchina è finita nella corsia opposta dove si trovava il camion dell’Ama.

IL DIPENDENTE AMA NEGATIVO A TEST DI ALCOL E DROGHE

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per riuscire a separare i due mezzi. Per Francesca, da subito, non c’è stato nulla da fare. Il passeggero resta in pericolo di vita. L’autista della municipalizzata – che si è messa prontamente a disposizione delle autorità – è stato portato sotto shock in ospedale per tutti gli accertamenti. È, poi, risultato negativo ai test di alcol e droghe. Resta da capire, quindi, la dinamica e accertare se l’incidente sia stato provocato dall’alta velocità, dalla visione ridotta o dall’asfalto scivoloso. Inoltre, la curva dello schianto è soprannominata “la curva della morte”.

L’ESPERIENZA A NON È LA RAI

Sui social, la mamma della 44enne e nonna dei suoi due figli, Anna Carotti, ha salutato la figlia con un post: “Oggi il cielo ha una stella in più, fai buon viaggio Francesca”. Tra i messaggi anche quello di un’altra ragazza di Non è la Rai, Alessia Gioffi: “Piccola Francesca, sei volata via. La tua vita spezzata troppo presto che possa dare un segnale e un grido a chi è ancora qui!!! Di non sprecare e sciupare nemmeno un secondo della propria esistenza!!!! Ti ricorderò sempre con la tua dolcezza… E voglia di sapere e di chiedere…mi chiedevi sempre un sacco di cose… Bella tu….Ti ricorderò x sempre così! Dolce…educata…timida e curiosa. Abbraccia Gesù da parte mia…Ciao piccolina…”.

A Non è la Rai, Francesca aveva partecipato nella stagione 1994-1995. Tutti la chiamavano Treccioline per il suo look. Accanto ad Ambra Angiolini, cantava “Cuore” di Rita Pavone. Una performance diventata cult.