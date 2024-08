Rieti si mobilita per Lorenzo Colasanti, il ragazzo scomparso il 18 agosto

A Rieti si cerca Lorenzo Colasanti, scomparso da domenica 18 agosto: l’appello del fratello e dei genitori sui social per il giovane di 23 anni

“Aiutateci a ritrovarlo“: è l’appello lanciato sui social dai genitori di Lorenzo Colasanti, un ragazzo di 23 anni scomparso da Rieti da domenica mattina. I genitori e il fratello Marco, preoccupatissimi, da giorni lo cercano e ora hanno deciso di diffondere una serie di fotografie e di chiedere aiuto a tutti. “Lui è Lorenzo, per favore chi lo avesse visto ci contatti, aiutateci a ritrovarlo“. Il numero da contattare, in caso di notizie, è il 331.7601180. Per questo pomeriggio, poi, la famiglia ha organizzato un ritrovo al Camposcuola Guidobaldi per chi volesse volontariamente prendere parte alle ricerche del ragazzo. “Il ritrovo al campo scuola servirà per mettere insieme più persone possibili che abbiano jeep, moto enduro o fuoristrada per dare il via alle ricerche da parte di volontari nella zona di Santa Rufina dove alle 15.43 di domenica pomeriggio è stato agganciato l’ultima volta il cellulare di Lorenzo”.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI, COSA SAPPIAMO

Le fotografie diffuse dalla famiglia mostrano il suo viso e il braccio sinistro ampiamente tatuato, elemento che potrebbe aiutare a individuare il ragazzo velocemente. Del 23enne non si hanno più notizie dall’alba di domenica scorsa 18 agosto. Il giovane si sarebbe allontanato a bordo di un’auto, una Ford Fusion grigio scuro targata CB491NY. A casa non è più tornato. I genitori, non riuscendo a contattarlo, hanno presentato denuncia ai Carabinieri, ma al momento il caso è considerato una scomparsa volontaria.

IL CELLULARE REGISTRATO L’ULTIMA VOLTA DOMENICA

Il suo cellulare ha agganciato una cella vicino a casa sua domenica pomeriggio, intorno alle 15.40, nella frazione di Santa Rufina di Cittaducale. Poi però sarebbe sempre risultato spento. Il giovane, che ha la passione per l‘arrampicata in solitaria e la montagna, ha 23 anni, è alto 1 metro e 60 centimetri e ha capelli i castani corti. Il fratello è convinto che potrebbe trovarsi in montagna (dove è già andato a cecarlo senza successo) e in difficoltà. Sui social, il fratello di Lorenzo indica anche i posti dove il giovane andava spesso ad arrampicarsi, nel caso qualcuno si trovasse nella zona: falesia Grotti, falesia Grotti alla curva, falesia Capolaterra, falesia Convigni e falesia Ferentillo.