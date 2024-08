Previsioni meteo 20 agosto 2024: tempo più stabile

Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto 2024: caldo senza eccessi e isolate precipitazioni su alcune regioni italiane

Dopo il maltempo che lo scorso weekend ha interessato gran parte dell’Italia mettendo fine alla lunga ondata di calore, condizioni meteo in miglioramento. Nella giornata di oggi avremo clima estivo e caldo gradevole, con temperature in linea con la media stagionale e scarsa possibilità di precipitazioni. Nei prossimi giorni e in particolare nel prossimo weekend i modelli meteo confermano l’affondo di una nuova saccatura atlantica in Europa e sul Mediterraneo: possibile dunque il ritorno del maltempo, mentre l’anticiclone africano resterà lontano dalla nostra Penisola.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su tutte le regioni. In serata ancora residui fenomeni soprattutto al Nord-Est. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio clima asciutto su tutte le regioni. In serata e nottata tempo in miglioramento. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabili con cieli parzialmente nuvolosi, locali piogge sui settori tirrenici. Al pomeriggio qualche piovasco anche nelle zone interne, specie tra Campania e Molise. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con locali piogge sulle coste. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .