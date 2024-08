Fiamme nel traghetto per l’Elba: evacuati 300 passeggeri

Principio di incendio in sala macchina su un traghetto in partenza per l’isola d’Elba da Piombino: i Vigili del fuoco sono al lavoro, è scattata l’evacuazione per 300 persone

I Vigili del Fuoco di Livorno e di Grosseto stanno intervenendo a Piombino per un incendio scoppiato nella sala macchine di un traghetto in partenza per l’isola d’Elba. Al momento, spiegano i pompieri, sono in corso le operazioni di evacuazione delle circa 300 persone a bordo, tra passeggeri e personale della compagnia di navigazione. Il traghetto è della compagnia Corsica Ferries: era appena partito alla volta dell’isola quando è scoppiato un principio di incendio nella sala macchina. Il traghetto è subito rientrato in porto per l’evacuazione.

I Vigili del Fuoco sono sul posto con 3 squadre, 3 autoscale, 2 carri aria, il personale dei nuclei sommozzatori di Livorno e Grosseto. Sul posto anche l’elicottero Drago del reparto volo di Cecina.

Su quanto sta accadendo interviene anche il sindaco di Piombino, Francesco Ferrari: “Per cause ancora da accertare, pare si sia verificato un principio di incendio a bordo del traghetto Corsica Ferries in partenza dal porto. Sono iniziate immediatamente le operazioni di evacuazione dei circa 220 passeggeri a bordo. La situazione è presidiata da tutti i soggetti titolati a garantire la sicurezza e l’incolumità”, spiega sui social postando alcune foto delle operazioni di evacuazione dei passeggeri.

UN PASSEGGERO HA AVUTO UN ATTACCO DI PANICO

Nel traghetto della Corsica Ferries, in partenza per l’isola d’Elba e rientrato al porto di Piombino per l’evacuazione (poco meno di 300 persone tra passeggeri e personale della compagnia) “non risultano feriti di rilievo”. Viene “segnalato un passeggero con attacco di panico e uno con piccole escoriazioni dovute alla discesa dallo scivolo“, interviene il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

L’incendio, scoppiato in sala macchine, è stato estinto, spiegano i Vigili del Fuoco aggiornando la situazione. “L’intervento al momento risulta sotto controllo. Sono terminate le operazioni di evacuazione dei passeggeri che risultano tutti a terra. Non si segnalano persone ferite che abbiano avuto necessità dell’intervento dei sanitari del 118”.