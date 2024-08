Edoardo Florio di Grazia pubblica la sua versione di “Remedios”

Esce la versione di Edoardo Florio di Grazia di Remedios: una canzone scritta a cantata da Gabriella Ferri nel 1974

Edoardo racconta così la sua scelta: «Una musica del futuro senza confini dove il romano rione di Testaccio incontra le terre latine di Violeta Parra e Mercedes Sosa. E anche io ho cercato di proseguire il suo percorso facendomi accompagnare da Jérôme Goldet, dalla voce di perla di Alexia Reveleau e dal bandoneon argentino di Luciano Tobaldi che da Buenos Aires ha suonato per noi che eravamo a Parigi a registrare una canzone cantata in spagnolo da una delle più grandi cantanti italiane della storia. Abbiamo cercato di allargare il suo spazio abbattendo altri confini per arrivare al cuore dell’italianità universale che danza con il Sud America.

L’anima della Ferri illumina, Remedios consola, fa ballare, ci mette il sole in faccia e in mano perle e bianche orchidee necessarie per affrontare al meglio l’estate e la vita.»

EDOARDO FLORIO DI GRAZIA – NOTE BIOGRAFICHE

Edoardo Florio Di Grazia è cantautore, collezionista di storie, originario della costiera amalfitana, di famiglia napoletana nato a Firenze e residente a Parigi.

Cerca, come un’antenna, di captare i segnali e trasformarli in canzoni.

Scrivere canzoni e permette di viaggiare e unire mondi lontanissimi creando paesaggi immaginari su cui sognare nuova musica: così le rocce amalfitane nel porto di Tangeri possono trasportare direttamente in una casa di Belleville con vista sulla piazza fiorentina.

La sua creatività va oltre la musica: Edoardo è anche scrittore, ha conseguito un dottorato in storia medievale presso l’Università di Firenze, scrive podcast, conduttore radiofonico e Dj Selector , digger compulsivo alla ricerca di piccole perle rare.Edoardo ha già collaborato con Antonin (“Antonino”) con Alexia Gredyy (“Un po’ più spesso”) Bon Entendeur (“Rome”) e nella prossima primavera uscirà “Italia Express” il primo podcast prodotto da Radiooooo (https://radiooooo.com) un viaggio in cinque fermate nelle principali città italiane (Napoli, Roma, Bologna , Milano e Genova) alla scoperta della musica e della storia dal dopoguerra ad oggi. Creatore di Almaritmi che in opposizione agli algoritmi creano playlist sulle strade poco battute da calcoli matematici nella consapevolezza che la musica di cui si ha bisogno è spesso nascosta proprio dove non la stai cercando.