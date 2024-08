Arriva la collezione Skate Classics di Vans Skateboarding

Moda: la collezione Skate Classics di Vans Skateboarding rende omaggio alle icone dello skate del passato, del presente e del futuro

Steve Caballero e Geoff Rowley sono due dei più coraggiosi progressisti nella storia dello skateboarding. Il loro costante impegno nel superare i limiti è ancora oggi sentito dalla nuova generazione di nascenti icone dello skate ed è per questo che Vans Skateboarding ha riunito Caballero e Rowley con nove dei più importanti innovatori di oggi per celebrare la Skate Half Cab® e la Skate Rowley, versioni modernizzate di due icone di Vans Skateboarding. La Skate Half Cab®, lanciata per la prima volta nel 1992, è una versione “ufficiale” della OG Caballero tagliata che gli skater intraprendenti realizzavano con un paio di forbici e del nastro adesivo mentre, la Skate Rowley, vista per la prima volta nel 1999, presenta una silhouette sottile e vulcanizzata che era in netto contrasto con le scarpe con suola a coppa di grandi dimensioni tipiche dell’epoca in cui è stata lanciata.

Ad unirsi al viaggio di Caballero e Rowley, ci sono Breana Geering, Daiki Hoshino, Zion Wright, Rome Collyer, Dick Rizzo, Curren Caples, Nelly Morville, Diego Todd e Pedro Delfino che riceverà anche una colorazione personalizzata della sua Skate Half Cab. La storia, divisa in due parti, vede Caballero e Rowley portare i giovani talenti nei loro spot preferiti in California, incoraggiandoli a far evolvere l’eredità di quei luoghi mettendo in mostra le loro abilità e la loro creatività e scrivendo un nuovo capitolo che, a sua volta, spingerà la prossima generazione di skater a evolversi ulteriormente su ciò che è stato già realizzato.

Le calzature Vans Skate Classics sono dotate di solette PopCush™ che offrono il massimo supporto, reattività e protezione dagli impatti, mentre i rinforzi in gomma Duracap™ aumentano la durata e le suole SickStick™ offrono la massima aderenza e sensibilità sulla tavola. Entrambi i modelli sono realizzati in un mix di nero e viola con un tocco di energia dato dagli accenti rosa shocking. Inoltre, le calzature sono accompagnate da una collezione di abbigliamento che include una felpa con cappuccio, una T-shirt, un jeans, un cappello e dei calzini.

Le nuove Skate Half Cab® e Skate Rowley di Vans Skateboarding, insieme ai capi d’abbigliamento, saranno disponibili su vans.eu/skate a partire dall’8 agosto. La colorazione della Skate Half Cab di Pedro Delfino sarà disponibile dal 15 agosto.

Vans

