Abbigliamento sportivo: metodi per la cura e la protezione dei capi

Gli indumenti utilizzati per lo svolgimento di una determinata attività agonistica, al chiuso o all’aperto, richiedono dei trattamenti particolari perché possiedono delle caratteristiche specifiche. Questi capi d’abbigliamento, infatti, vengono utilizzati dagli sportivi perché sono elastici e traspiranti. I vestiti più appropriati per gli esercizi fisici outdoor, inoltre, devono garantire una considerevole resistenza al vento e all’acqua. Per preservare le specifiche funzionalità di questi indumenti il più a lungo possibile si possono seguire alcune semplici abitudini, come l’adozione di un apposito detersivo. I lavaggi devono proteggere le fibre sintetiche ed i materiali di ultima generazione che vengono utilizzati per il confezionamento degli abiti sportivi. Non a caso, i capi prodotti appositamente per lo svolgimento di allenamenti ed esercizi fisici richiedono delle cure particolari. A tal proposito, ecco un breve elenco di consigli e indicazioni per una pulizia efficace dei capi d’abbigliamento sportivi.

Come preservare gli indumenti sportivi con dei lavaggi efficaci, appropriati e accurati

L’attività agonistica richiede un abbigliamento adeguato e in grado di agevolare lo svolgimento di qualsiasi esercizio. Gli indumenti realizzati per gli sport all’aria aperta, ad esempio, si asciugano più rapidamente perché sfruttano le proprietà di appositi materiali. La libertà di movimento e la resistenza alle condizioni atmosferiche sono i principali requisiti previsti per questo genere di vestiti. L’abbigliamento sportivo, infatti, dura più a lungo quando si adottano delle precauzioni che riguardano la pulizia ed i lavaggi in lavatrice. Alcuni prodotti, infatti, possono compromettere la qualità e le funzionalità specifiche dei capi riservati all’attività agonistica. Non a caso, i detersivi più appropriati per gli indumenti sportivi rimuovono i residui di sudore e proteggono le caratteristiche distintive dei tessuti. Traspirabilità, comodità e flessibilità sono i requisiti che agevolano i movimenti senza causare alcun tipo di impedimento. Per preservare questi attributi si devono prendere in considerazione dei lavaggi igienizzanti e, al tempo stesso, notevolmente accurati. La scelta del detersivo più opportuno, invece, prevede una meticolosa valutazione dei materiali impiegati nella realizzazione del capo d’abbigliamento sportivo. Al termine di ogni esercizio fisico, inoltre, i vestiti si devono lavare in lavatrice con un adeguato programma a bassa temperatura. L’alternativa è un breve lavaggio a mano con dei rapidi risciacqui in grado di eliminare ogni traccia o residuo di sudore. Le fibre, infatti, non devono deteriorarsi con uso eccessivo della centrifuga perché devono garantire un’appropriata traspirabilità e una considerevole fluidità dei movimenti. I capi sportivi, infine, richiedono dei programmi delicati e una maggiore attenzione per l’asciugatura perché possiedono, molto spesso, dei tessuti idrorepellenti che si attivano anche con delle basse temperature.

Consigli supplementari per un lavaggio accurato ed efficace dell’abbigliamento sportivo

Gli indumenti non devono restare per troppo tempo nel borsone dopo l’attività fisica a causa dei cattivi odori causati dal sudore. Un paio di ore all’aria aperta, pertanto, sono più che sufficienti prima di un adeguato lavaggio a mano o in lavatrice. I capi, inoltre, vanno riposti al rovescio nel cestello perché le fibre non devono rovinarsi durante le varie fasi del programma. Le etichette forniscono tutte le informazioni necessarie per un trattamento opportuno dei vestiti sportivi e, in base a queste indicazioni, si possono adottare i comportamenti più opportuni. Gli ammorbidenti vengono sconsigliati, invece, perché compromettono l’elasticità e le proprietà specifiche degli indumenti concepiti per l’attività agonistica.