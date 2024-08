Terapia VX-880 con cellule insulari migliora il controllo glicemico nel diabete di tipo 1

Nei pazienti con diabete di tipo 1, la terapia cellulare insulare migliora il controllo glicemico e riduce il bisogno di insulina

Nei pazienti con diabete di tipo 1 l’infusione di VX-880, una terapia sperimentale con cellule insulari produttrici di insulina, ha migliorato il controllo glicemico, ripristinato la funzione delle cellule insulari e ridotto la necessità di insulina esogena, secondo i risultati dello studio FORWARD presentati da Vertex Pharmaceuticals in occasione del congresso 2024 dell’American Diabetes Association (ADA).

I dati aggiornati relativi a 12 pazienti che hanno ricevuto la dose completa come una singola infusione nelle Parti B e C dello studio sono coerenti con i risultati positivi riportati in precedenza per VX-880 e rafforzano il potenziale trasformativo di questa terapia.

VX-880 è una terapia sperimentale con cellule insulari produttrici di insulina, derivate da cellule staminali allogeniche, completamente differenziate, prodotte utilizzando una tecnologia proprietaria. È in fase di valutazione per i pazienti affetti da diabete di tipo 1 con ipoglicemia grave e ridotta consapevolezza ipoglicemica.

VX-880 ha il potenziale per ripristinare la capacità dell’organismo di regolare i livelli di glucosio ripristinando la funzione delle cellule delle isole pancreatiche, inclusa la produzione di insulina sensibile al glucosio. Il trattamento viene somministrato mediante infusione nella vena porta epatica e richiede una terapia immunosoppressiva cronica per proteggere le cellule delle isole dal rigetto immunitario.

A VX-880 sono state concesse le designazioni di Regenerative Medicine Advanced Therapy (RMAT) e Fast Track da parte della FDA statunitense e la designazione PRIME da parte dell’Agenzia Europea per i Medicinali.

Lo studio FORWARD su pazienti con diabete di tipo 1

Il trial di fase I/II, multicentrico, a braccio singolo, in aperto, è stato condotto su pazienti affetti da diabete di tipo 1 con ridotta consapevolezza ipoglicemica e ipoglicemia grave. La sperimentazione è stata concepita come uno studio clinico sequenziale in più parti per valutare la sicurezza e l’efficacia di VX-880.

A 14 dei 17 soggetti totali arruolati nello studio è stata somministrata la dose nelle Parti A, B e C dello studio e ai restanti pazienti verrà somministrata a breve. Dodici pazienti hanno ricevuto la dose completa come infusione singola nelle Parti B e C.

Migliore controllo glicemico e minore necessità di insulina

Al basale, tutti i 14 partecipanti avevano un livello di peptide C a digiuno non rilevabile (un marcatore della secrezione di insulina endogena), una storia di eventi ipoglicemici gravi ricorrenti nell’anno precedente allo screening e richiedevano una media di 39,3 unità di insulina al giorno. Dopo un’infusione di VX-880, tutti hanno dimostrato l’attecchimento delle cellule insulari e la produzione di insulina sensibile al glucosio entro il giorno 90.

All’ultima visita tutti i pazienti avevano migliorato il controllo glicemico e raggiunto gli obiettivi raccomandati dall’American Diabetes Association sia in termini di un livello di emoglobina glicata (HbA1c) inferiore al 7,0% che di un time-in-range superiore al 70% nelle misurazioni CGM (monitoraggio continuo del glucosio).

Quasi tutti i partecipanti (11 su 12) hanno ridotto o eliminato l’uso di insulina esogena durante l’ultima visita e in nessuno si sono verificati eventi ipoglicemici gravi durante il periodo di valutazione (dal giorno 90 in poi). Infine, tutti e tre i pazienti che hanno avuto almeno un anno di follow-up, e sono quindi valutabili per l’endpoint primario, hanno raggiunto l’obiettivo di eliminazione degli eventi ipoglicemici gravi (dal giorno 90 dopo l’infusione) con valori di HbA1c <7,0% e hanno raggiunto l’endpoint secondario di indipendenza dall’insulina.

Sulla base dei dati positivi mostrati fino a oggi, lo studio è stato ampliato a circa 37 pazienti totali.

VX-880 è stato generalmente ben tollerato. La maggior parte degli eventi avversi è stata di entità lieve o moderata e non si sono verificati effetti collaterali gravi correlati al trattamento. Come riportato in precedenza si sono verificati due decessi, entrambi non correlati al trattamento con VX-880. Il profilo di sicurezza è generalmente coerente con il regime immunosoppressivo utilizzato nello studio, con la procedura di infusione e con le complicanze derivanti dal diabete di lunga durata.

«I dati che abbiamo visto fino a oggi in questo studio sono estremamente interessanti. Le isole derivate dalle cellule staminali regolano il controllo della glicemia così come le isole naturali umane» ha commentato Piotr Witkowski, professore di chirurgia e direttore del programma di trapianto di isole e pancreas, University of Chicago Medicine, ricercatore dello studio e membro del comitato direttivo VX-880 di Vertex. «I miglioramenti marcati osservati attraverso diverse misure glicemiche chiave, l’eliminazione di gravi episodi ipoglicemici e la riduzione o l’eliminazione totale della dipendenza dall’insulina esogena hanno il potenziale di cambiare radicalmente il panorama del trattamento per il diabete di tipo 1 e di alleviare il peso significativo che questa malattia comporta per i pazienti».