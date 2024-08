Sinner è tornato: a Cincinnati batte Zverev e vola in finale

Tennis: Jannik Sinner batte Zverev e vola in finale all’Atp di Cincinnati. È il primo italiano ad arrivare al match conclusivo della competizione: affronterà Tiafoe

Jannik Sinner è il primo italiano a conquistare la finale all’Atp Cincinnati. Nella notte, l’azzurro ha battuto Alexander Zverev in tre set in una partita tiratissima (7-6, 5-7, 7-6) durata tre ore e sei minuti e chiusa dal 23enne all’ultimo tie break. Poi l’urlo liberatorio e l’abbraccio con l’avversario.

“Una partita dura, eccitante, in un’atmosfera fantastica. Prima il sole, poi la pioggia, poi la notte, ma è bellissimo essere in finale”, ha detto il campione nel post partita. “Ho avuto un po’ di alti e bassi, ma la mia forza è stata quella di salire di livello nei momenti importanti. Questa vittoria significa tanto per me, a prescindere da come finirà il torneo. Sono migliorato a livello fisico, cerco di rimanere forte con la testa”, ha aggiunto. Una gioia grande che interrompe la striscia di 4 ko per l’atleta nostrano, che lo scorso 16 agosto ha festeggiato il compleanno.

Sinner ha dovuto faticare parecchio per superare il tedesco Alexander Zvere. Il numero 1 al mondo ha avuto anche qualche problema fisico, soprattutto all’anca, durante la sfida: “Non correrò rischi, soprattutto prima degli US Open”, ha detto. “Sento qualcosa e devo capire di cosa si tratta esattamente perché non è lo stesso della primavera. Bisognerà vedere come si evolverà dopo il torneo. Ma non sono preoccupato e questa è la cosa più importante”. E “dopo la finale, avrò ancora sei giorni per recuperare e lavorare. Non ho preoccupazioni di essere al 100% agli US Open“.

QUESTA SERA LA FINALE

Sinner, in finale, si scontrerà contro lo statunitense Frances Tiafoe. Quest’ultimo si è conquistato la finale battendo in tre set (4-6, 6-1, 7-6) il danese Holger Rune. Il match si giocherà questa sera a mezzanotte italiana.