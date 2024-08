“Sanguinare” è il nuovo atteso singolo di Francis Blvck

“Sanguinare” è il titolo del nuovo atteso singolo di Francis Blvck. La canzone nasce grazie alla collaborazione con Roberto Visentin dei Lost

“Sanguinare” è il titolo del nuovo atteso singolo di Francis Blvck. La canzone nasce grazie alla collaborazione con Roberto Visentin dei Lost, prendendo ispirazione dalla celebre traccia di Oliver Tree “One & Only”, alla quale sono stati uniti un sound elettronico ballabile a delle influenze pop-punk.

Forte così il contrasto tra il mood felice ed energico ed il testo tagliente che rendono la canzone profonda e al contempo allegra.

Il pezzo infatti parla del momento in cui torni a stare bene dopo una relazione finita, smettendo finalmente di pensare all’altra persona, quando smetti, appunto, di sanguinare e le ferite si sono rimarginate.

In pieno stile personale Francis Blvck non si nasconde e traduce in musica i suoi dolori, i suoi tormenti e le sue vittorie.

Francis Blvck, all’anagrafe Francesco Crescioli è un artista originario di Bassano Del Grappa.

A 12 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni con la chitarra, passando da essere il frontman di una band rock, un duo elettronico, fino al 2023 in cui sceglie di intraprendere la carriera da solista, per la prima volta in italiano.

Francis è un artista a 360 gradi, appassionato di vari generi tra cui punk, pop, metal e house in cui ama spaziare, riesce a distinguersi per il suo modo unico di cantare e raccontare il suo dolore derivante da un lungo periodo di depressione, ora sta meglio e vi porterà in un roller coaster di emozioni.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con cui escono i singoli “Non ci sei più”, “Cosa non va in me”, “Demoni”, “Strega” e l’ultimo “Sanguinare”.

Grazie al suo stile, e soprattutto ai messaggi lanciati attraverso la musica, vanta anteprime in testate come Billboard.it e SkyTG24.