Pulsee Luce e Gas integra Forimpact, la piattaforma di Superurbanity che consente di tenere traccia di iniziative e azioni in fatto di social impact

Se “la beneficenza si fa in silenzio”, la trasparenza non è negoziabile. Un principio valido per qualunque attività, comprese quelle indirizzate alla sostenibilità e all’impatto sociale e ambientale di impresa. Proprio per consentire a tutti i propri clienti, stakeholders e a chiunque ne avesse l’interesse di monitorare le attività realizzate in ambito di sostenibilità sociale, Pulsee Luce e Gas ha integrato nel proprio sito le funzionalità della piattaforma ForImpact.AI.

L’applicazione AI based a libero accesso di SuperUrbanity consentirà all’operatore per l’energia di casa di elencare sul sito tutte le azioni intraprese per la sostenibilità in ottica SDGs e di monitorarne i progressi e l’impatto, in completa trasparenza e accessibilità.

Fare innovazione per Pulsee equivale a trovare nuovi strumenti per rendere l’esperienza del consumatore sempre più semplice, coinvolgendo le proprie community di riferimento grazie all’utilizzo di tecnologie innovative.

Il tool rientra nel percorso Play For Future, e mette a sistema le principali attività sostenibili svolte da Pulsee a sostengo di iniziative dal forte valore sociale in ambito artistico, musicale e tecnologico. Un ulteriore modo per dare concretezza al senso di responsabilità dell’azienda verso giovani e famiglie focalizzandosi su inclusione e supporto al talento e consentendo alle persone di verificare in tempo reale lo stato dell’arte e l’impatto sulla società e sull’ambiente.

Ad oggi sono 8 i progetti di Pulsee Play for Future oggetto di monitoraggio con l’obiettivo di aggiungerne nel tempo di nuovi:

• La Musica e il sostegno alle nuove generazioni di artisti con Power2Music;

• Creatività e design con Pulsee for Creativity, l’iniziativa in partnership con i Giovani Leoni e ADCI;

• Nell’arte trovano spazio gli NFP – Non Fungible Places, prima collezione di NFT per sensibilizzare verso gli inarrestabili cambiamenti climatici e Pulsee for the arts, il progetto della Fondazione Arnaldo Pomodoro per creare una “casa della cultura” e diffondere a un pubblico più ampio possibile l’arte in tutte le sue forme. A questi si aggiunge la rigenerazione urbana tramite street art grazie al progetto per la città di Milano, Viapadovamondo;

• Tech e innovazione sono presidiati dall’iniziativa di hackathon Pulsee Play For Future 2021 e il supporto alla Energy Boat Challenge, gara studentesca per la realizzazione e la competizione di imbarcazioni alimentate da sola energia green;

• Anche la Moda green è un ambito che Pulsee ha voluto presidiare grazie a Light Up, un capo totalmente sostenibile realizzato in collaborazione con WRÅD Living.

Rendicontare il proprio impegno in ambito ESG, abbracciando una sostenibilità a 360 gradi, non solo ambientale, ma anche economica e sociale, e tracciarne le evoluzioni è per Pulsee Luce e Gas centrale nell’ottica di sviluppo della sua attività. Grazie a questa collaborazione con ForImpact, il brand conferma di voler essere protagonista del cambiamento, guidando le persone verso il futuro.

“Lavorare ad un posizionamento sui temi della sostenibilità e dell’impatto sociale è un percorso di medio-lungo termine su cui si fonda la credibilità di un’impresa. Particolarmente al cospetto di stakeholder sempre più interessati all’impegno delle aziende in questa direzione – commenta Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer e Corporate Communication Director di Axpo Italia e Head della Business Unit Pulsee Luce e Gas – Abbiamo trovato in ForImpact la soluzione più semplice, trasparente e rapida per dare evidenza alle nostre azioni consentendo di dare il massimo della visibilità sulle iniziative su cui lavoriamo, rendendoli parte attiva del percorso che abbiamo intrapreso e monitorando noi stessi il livello di impatto che ogni azione genera sulle comunità”.

Dopo aver annunciato la collaborazione con il Comune di Bergamo per coinvolgere i cittadini nelle azioni sostenibili dell’amministrazione pubblica, Rodolfo Pinto, CEO di SuperUrbanity ha così commentato la nuova collaborazione: “Forimpact.AI nasce per accompagnare aziende e città verso un nuovo modo di fare sostenibilità che miri a generare un impatto concreto sul territorio e sulle comunità a cui esse fanno riferimento. Siamo orgogliosi che un brand innovativo e ambizioso come Pulsee ci abbia scelti come partner per i propri obiettivi di sostenibilità e social impact”.

Pulsee Luce e Gas

È l’energy company full digital di Axpo Italia, quarta in Italia nel mercato libero dell’energia. Attraverso una piattaforma accessibile e intuitiva con servizi integrati su misura, Pulsee Luce e Gas propone un nuovo modo di fruire l’energia che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la libertà di scegliere, la semplicità di fruizione, il consumo sostenibile.

SuperUrbanity

È la urban tech company in grado di realizzare prodotti digitali per città e aziende sostenibili per generare un impatto sulle aree urbane. ForImpact rappresenta un facilitatore e un elemento complementare alla strategia ESG, che partendo dai pregressi bilanci ESG, grazie all’utilizzo dell’AI esporta dei dati utili per accelerare la compilazione del report di sostenibilità. L’adozione di ForImpact inoltre costituisce un’azione di sostenibilità fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi ESG, potenziando considerevolmente la capacità dell’organizzazione di collaborare con gli stakeholder e di monitorare gli impatti delle azioni.