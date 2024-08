Perché usare tovagliette personalizzate in un ristorante

Quando si apre un locale uno degli elementi più importanti da prendere in considerazione è la mise en place. Tra le possibilità di tendenza c’è l’uso della tovaglietta che ha persino sostituito la tovaglia. Il trend non colpisce solamente bar e pub ma anche ristoranti stellati che hanno cambiato il modo di apparecchiare.

Una buona opzione per distinguersi e mantenere alti gli standard igienici? L’utilizzo di tovagliette alimentari personalizzate in carta bianca e paglia naturale: usa e getta ma sostenibili, aiutano a mantenere i tavoli puliti e in ordine, supportando il lavoro dei camerieri e del personale di sala. Grazie alla possibilità di personalizzazione, si ha modo di ottenere ulteriori vantaggi come una maggiore visibilità e una migliore cura della propria immagine.

Quali sono i benefit che si ottengono muovendosi in questa direzione? Scopriamolo insieme.

Branding e marketing

Tra le ragioni principali per cui un ristorante sceglie di apparecchiare con tovagliette personalizzate c’è l’identità visiva. Grazie alla personalizzazione con colori aziendali e altri elementi grafici, riescono a rappresentare al meglio quello che è il mood dell’attività dando vita ad un ambiente coerente e riconoscibile, lavorando ancora di più sulla awareness.

Potremmo quindi definirle un prezioso supporto di marketing da sfruttare: oltre ai loghi e ai colori si ha la possibilità di inserire messaggi promozionali, menù speciali, eventi o altre collaborazioni così che l’utente sia spinto a consultarla nell’attesa delle proprie portate.

I più moderni vengono impreziositi con QR Code, codici che tramite il proprio smartphone conducono a landing page con menù, social o altri contenuti utili e interessanti.

Miglioramento dell’igiene

Non possiamo certamente trascurare il benefit della pulizia. Rispetto alle tovaglie classiche che impattano sui costi dell’attività richiedendo una lavanderia professionale, in questo caso vengono scelte soluzioni usa e getta ma con materiali green per effettuare la raccolta differenziata.

Grazie a questa scelta il ristorante riesce ad apparecchiare e sparecchiare molto agevolmente, migliorando le tempistiche di servizio e garantendo alti livelli di igienizzazione.

Elemento distintivo

Il mercato è sempre più competitivo e distinguersi è importante, fare in modo che il proprio design diventi iconico e che sia una delle motivazioni che spinge i consumatori a tornare è un’ottima idea.

La tovaglietta diventa persino uno strumento pubblicitario: basti pensare a quante persone utilizzano i social e scattano ogni giorno le foto di ciò che mangiano con la classica inquadratura flatlay dall’alto. Con un buon occhio grafico si riuscirà a far emergere il logo rendendolo virale e quindi incuriosendo altri utenti a venire ad assaggiare il menù.

Quali sono le opzioni di personalizzazione

Sono tante le possibilità di design a disposizione delle aziende che hanno modo tramite web di realizzare la mise en place su misura:

Colori . Si parte con la palette, che dovrà essere coordinata a quella del business preferendo nuances in linea con quelle dell’arredo e del logo stesso;

. Si parte con la palette, che dovrà essere coordinata a quella del business preferendo nuances in linea con quelle dell’arredo e del logo stesso; Logo . Se si pensa a come personalizzare un oggetto per un ristorante, la prima cosa che viene in mente è quella di posizionare il proprio logo ma attenzione alla misura e alla resa finale, poiché dovrà essere riconoscibile ma non esageratamente ingombrante;

. Se si pensa a come personalizzare un oggetto per un ristorante, la prima cosa che viene in mente è quella di posizionare il proprio logo ma attenzione alla misura e alla resa finale, poiché dovrà essere riconoscibile ma non esageratamente ingombrante; Menù . Un’ottima idea per risparmiare tempo e ottimizzare il servizio è far trovare il menù stampato sulle tovagliette, un suggerimento in più è quello di implementare un QR Code con cui gli utenti tramite smartphone sono in grado di raggiungere l’elenco delle portate e scegliere cosa ordinare con più agilità;

. Un’ottima idea per risparmiare tempo e ottimizzare il servizio è far trovare il menù stampato sulle tovagliette, un suggerimento in più è quello di implementare un QR Code con cui gli utenti tramite smartphone sono in grado di raggiungere l’elenco delle portate e scegliere cosa ordinare con più agilità; Frasi motivazionali . Un’idea perfetta per chi desidera sfruttare la potenzialità dei social è far stampare delle citazioni interessanti e in linea con il mood del locale in modo che vengano fotografate e condivise su Instagram;

. Un’idea perfetta per chi desidera sfruttare la potenzialità dei social è far stampare delle citazioni interessanti e in linea con il mood del locale in modo che vengano fotografate e condivise su Instagram; Forma e misura. Affidandosi a portali altamente specializzati si potrà personalizzare il design scegliendo tra quelle rettangolari classiche, ovali o rotonde e puntando poi persino su diverse tipologie di materiale, grammatura e spessore.

Come avrete capito, la personalizzazione delle tovagliette potrebbe dare una marcia in più al locale, migliorando la percezione dell’immagine, rendendo l’attività più memorabile e persino fungendo da strumento di marketing e branding.

I ristoranti non devono più pensare a dover mettere in budget costi onerosi collegati alla lavanderia: ci sono soluzioni più smart, igieniche e convenienti che non impattano sull’ambiente che possono essere prese in considerazione per la mise en place e tra queste c’è proprio la tovaglietta all’americana.