Uccide una donna a San Candido: l’omicida si è barricato in casa

Il delitto si è consumato in un appartamento di un condominio a San Candido e sarebbe avvenuto in ambito familiare. Appello ai residenti: “Non uscite di casa”

Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione la scorsa notte a San Candido, a Bolzano in Alto Adige. Ora è a caccia all’omicida che si è dato alla fuga e la Protezione civile ha diramato via radio un’allerta agli abitanti della zona: “Per motivi di ordine pubblico si chiede di non lasciare le case fino ad ordine contrario a San Candido”. L’omicida, a quanto si apprende, si è barricato in casa ed è circondato da forze dell’ordine.

Non si sa ancora molto sull’omicidio, forse c’è anche un’altra vittima. Il delitto si è consumato in un appartamento di un condominio a San Candido e sarebbe avvenuto in ambito familiare.