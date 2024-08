Stasera su Rai Storia “Lo scandalo Kennedy”: la trama del film

Il film “Lo scandalo Kennedy” con Jason Clarke, Kate Mara, Ed Helms in onda stasera su Rai Storia: ecco la trama

Il 18 luglio il senatore Ted Kennedy si trova in vacanza a Martha’s Vineyard e dopo aver trascorso una serata con gli amici si mette in viaggio in automobile in compagnia di Mary Jo, che ha intenzione di assumere nella propria squadra. Mentre si trova alla guida Ted perde il controllo e il mezzo finisce in acqua: lui riesce ad uscirne incolume, mentre la ragazza ha la peggio. Il politico non denuncia subito l’accaduto e solo il giorno dopo, a mente fredda, cerca di comprendere come affrontare le conseguenze di quel tragico evento.

E’ la trama del film “Lo scandalo Kennedy” con Jason Clarke, Kate Mara, Ed Helms che Rai Storia propone domenica 18 agosto 2024 alle 21.15.