Stasera Rai 1 ripropone la serie “Di padre in figlia”: la trama

Su Rai 1 la fiction “Di padre in figlia” con Cristiana Capotondi che racconta l’Italia che cambia, dagli Anni 60 agli Anni 80, attraverso la storia della famiglia Franza: la trama

La storia di una famiglia per raccontare un Paese che cambia. Generazioni di donne e uomini a confronto per rivivere un periodo storico di grande fermento e rivendicazione

sociale. Domenica 18 agosto 2024 alle 21.25 Rai 1 propone in replica “Di padre in figlia”, una serie scritta da Cristina Comencini in quattro puntate.

In un arco di tempo che va dal 1958 ai primi anni ‘80, “Di padre in figlia” racconta la storia della famiglia Franza, una famiglia patriarcale veneta che attraversa i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi la parità e i diritti civili. Tra tensioni, conflitti e ribellioni, il potere della figura paterna viene sostituito, in modo nuovo e lungimirante, dalle tre figlie e dalla madre, la quale ha coltivato in loro i suoi desideri irrealizzati di libertà, indipendenza e amore.

Nell’episodio in onda stasera siamo nel 1958: Franca, moglie di Giovanni, partorisce due gemelli, Sofia e Antonio. Il marito, felice per la nascita del primo figlio maschio, racconta le peripezie che lo hanno portato all’apertura della distilleria con l’amico Enrico. 1968: Maria Teresa, primogenita della coppia, decide di sfidare il padre per andare all’università.

Una produzione Rai Fiction – Bibi Film Tv, prodotta da Angelo Barbagallo per la regia di Riccardo Milani. Con Alessio Boni nei panni di Giovanni Franza, capostipite ruvido e intransigente e Cristiana Capotondi, nel ruolo della figlia primogenita, ragazza intelligente e determinata. Nel cast anche Alessandro Roja, Domenico Diele, Matilde Gioli e con la partecipazione di Francesca Cavallin e Stefania Rocca nelle vesti di madre premurosa

e moglie succube di un marito dispotico.