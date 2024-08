Sangue dal naso più frequente con il caldo: ecco quando bisogna preoccuparsi

Sangue dal naso in estate: non affidarsi ai cosiddetti rimedi della nonna, come mettere i polsi sotto l’acqua, perché sono poco efficaci e, in alcuni casi, anche controproducenti

Estate è sinonimo di sole, vacanze e divertimento: una stagione calda che predispone a riposo e relax, ma anche allo sviluppo di qualche fastidioso disturbo. Ne è un esempio l’improvvisa perdita di sangue dal naso, in termini medici epistassi. Spesso quando succede ci spaventiamo ma capirne le cause aiuta a non perdere la calma e a gestire prontamente la situazione.

Per sapere come prevenire questo fenomeno e quali rimedi adottare quando capita parla Giovanna Cantarella, specialista dell’Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale del Policlinico di Milano e professoressa associata dell’Università degli Studi di Milano.

Qual è la causa della perdita di sangue dal naso in estate?

Il caldo sicuramente favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni presenti nel setto nasale e li mette più a rischio di rottura facilitando la fuoriuscita di sangue. Spesso però l’epistassi “da caldo” si manifesta in presenza anche di altri fattori:

causata dall’uso eccessivo dei condizionatori: l’umidità degli ambienti diminuisce, disidratando le mucose nasali, rendendole più fragili. Per evitare la disidratazione, è bene ricordarsi anche di bere frequentemente durante la giornata, soprattutto in caso di temperature molto elevate. Allergie : le allergie stagionali possono irritare la mucosa nasale, provocando infiammazione e congestione e di conseguenza aumento del rischio di sanguinamento.

: le allergie stagionali possono irritare la mucosa nasale, provocando infiammazione e congestione e di conseguenza aumento del rischio di sanguinamento. Nuotare in piscine clorate: il cloro può irritare e seccare la mucosa nasale, soprattutto se si hanno mucose fragili e delicate.

Da ricordare inoltre che l’assunzione di farmaci anticoagulanti e antiaggreganti aumenta il rischio di epistassi.

Cosa fare in caso di epistassi?

In caso di sanguinamento dal naso, è importante mantenere la calma e seguire le misure terapeutiche e preventive appropriate.

rimanere in piedi o seduti piegati leggermente in avanti per evitare che il sangue scenda nella gola

per evitare che il sangue scenda nella gola soffiare il naso , in modo non energico, anche se sanguina, per detergerlo ed eliminare eventuali coaguli

, in modo non energico, anche se sanguina, per detergerlo ed eliminare eventuali coaguli tenere premuta la parte morbida anteriore del naso tra indice e pollice per 10-15 minuti. Applicare una pressione costante, respirando con la bocca, perché la maggior parte dei sanguinamenti deriva dalla parte anteriore del setto nasale e la compressione può essere sufficiente a far cessare il sanguinamento

tra indice e pollice per 10-15 minuti. Applicare una pressione costante, respirando con la bocca, perché la maggior parte dei sanguinamenti deriva dalla parte anteriore del setto nasale e la mettere del ghiaccio in sacchetto di plastica sulla fronte o, meglio ancora, direttamente sul ponte del naso per ridurre la congestione dei vasi sanguigni

in sacchetto di plastica sulla fronte o, meglio ancora, direttamente sul ponte del naso per ridurre la congestione dei vasi sanguigni mantenere la calma (nella stragrande maggioranza dei casi la quantità di sangue è minima e le cause sono locali e non preoccupanti)

(nella stragrande maggioranza dei casi la quantità di sangue è minima e le cause sono locali e non preoccupanti) evitare sforzi fisici, l’esposizione al sole e al caldo eccessivo

controllare la pressione arteriosa (il sanguinamento potrebbe essere la spia di una crisi ipertensiva)

Non affidarsi ai cosiddetti rimedi della nonna, come mettere i polsi sotto l’acqua, perché sono poco efficaci e, in alcuni casi, anche controproducenti.

Quando è meglio rivolgersi al medico o andare in Pronto Soccorso?

Nel caso in cui l’epistassi non si fermasse oppure quando si ripete nel tempo, è bene parlarne con il proprio medico di famiglia ed eseguire una visita specialistica otorinolaringoiatrica.

L’accesso al Pronto Soccorso diventa necessario quando il sanguinamento è ripetuto, abbondante e non cessa con la compressione del vestibolo nasale. Lo specialista può infatti effettuare ad esempio un tamponamento nasale o una cauterizzazione, cioè la ”bruciatura” del vaso che sanguina, con l’uso di apparecchiature dedicate, bloccando quindi l’emorragia.

Inoltre, è molto importante escludere la presenza di altre condizioni che favoriscono l’epistassi come sbalzi pressori o disturbi della coagulazione, per le quali bisogna intervenire con terapie ad hoc.