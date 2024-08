Previsioni meteo 18 agosto 2024: clima più fresco sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, domenica 18 agosto 2024: temperature in linea con la media stagionale e possibilità di precipitazioni sulla nostra Penisola

Dopo settimane di clima rovente, specie nella prima metà di agosto quando si sono raggiunti i +40°C, condizioni meteo più gradevoli sull’Italia in questo weekend. Una goccia fredda ha infatti raggiunto il Mediterraneo e anche la nostra Penisola portando a un abbassamento delle temperature e a piogge sparse. Nella giornata di oggi lo scenario meteo sarà proprio questo e almeno fino alla prima metà della prossima settimana avremo caldo gradevole da Nord a Sud. Attenzione poi perché regna l’incertezza sull’evoluzione per il prossimo weekend. Possibile una nuova rimonta anticiclonica ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 18 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi Appennino e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi appenninici con sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone intern sia delle regioni peninsulari che delle Isole, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .