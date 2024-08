Miastenia gravis generalizzata: nipocalimab supera la fase 3

Johnson & Johnson ha annunciato i risultati positivi dello studio di fase 3 Vivacity-MG3 su nipocalimab in pazienti con miastenia gravis generalizzata

Johnson & Johnson ha annunciato oggi i risultati positivi dello studio di fase 3 Vivacity-MG3 su nipocalimab in pazienti con miastenia gravis generalizzata (gMG). I pazienti trattati con nipocalimab più standard di cura (SOC) hanno ottenuto una superiorità rispetto al placebo più SOC, misurata in base all’endpoint primario di miglioramento del punteggio MG-ADL rispetto al basale nell’arco di 24 settimane.

Questi dati sono inclusi in una presentazione e fanno parte degli otto abstract che Johnson & Johnson presenterà al Congresso dell’Accademia Europea di Neurologia (EAN) 20241 e saranno inclusi nella presentazione alle autorità regolatorie nel corso dell’anno.

“La risposta sostenuta di nipocalimab per sei mesi in questa ampia popolazione di miastenici è un risultato importante, viste le esacerbazioni croniche e imprevedibili tipiche della miastenia gravis”, ha dichiarato Carlo Antozzi, medico dell’Unità di Neuroimmunologia e Patologia Muscolare dell’Istituto Neurologico Fondazione C. Besta di Milano, Italiab. “Siamo incoraggiati dal potenziale di nipocalimab di contribuire in modo unico a colmare questa lacuna per le persone affette da miastenia gravis”.

Lo studio di fase 3 Vivacity-MG3

Lo studio in doppio cieco controllato con placebo ha arruolato un’ampia popolazione di pazienti anti-AChR+, anti-MuSK+ e/o anti-LRP4+, che rappresentano circa il 95% della popolazione di pazienti affetti da MGG.2 I pazienti che hanno ricevuto nipocalimab più SOC sono migliorati di 4,70 punti nella MG-ADL, significativamente di più rispetto al miglioramento di 3,25 punti dal basale osservato con placebo più SOC dal basale nelle settimane 22, 23 e 24 (P=0,002).

Per una persona che vive con la MGMG, una variazione di 1-2 punti nella MG-ADL può fare la differenza tra mangiare normalmente e soffocare frequentemente il cibo, o tra la mancanza di respiro a riposo e l’essere attaccati a un ventilatore.3 Oltre al raggiungimento di questo endpoint primario, sono stati raggiunti anche endpoint secondari critici:

Il miglioramento della forza e della funzione di diversi gruppi muscolari, misurato mediante QMGd, è stato significativamente maggiore con nipocalimab più SOC rispetto a placebo più SOC nelle settimane 22 e 24 (P<0,001).

La risposta alla MG-ADL (miglioramento di ≥2 punti rispetto al basale) è stata significativamente maggiore con nipocalimab più SOC rispetto a placebo più SOC (P=0,021) nelle settimane 22, 23 e 24, sottolineando ulteriormente il potenziale del trattamento con nipocalimab nel mitigare l’impatto della MG sulla vita quotidiana del paziente.

La sicurezza e la tollerabilità sono risultate coerenti con altri studi su nipocalimab. L’incidenza complessiva di eventi avversi, eventi avversi gravi ed eventi avversi che hanno portato all’interruzione del trattamento è stata simile a quella del gruppo placebo più SOC corrente.

Background

La presenza di anticorpi patogeni che facilitano il danneggiamento dei tessuti e la disfunzione degli organi è una caratteristica delle malattie immunomediate. In ambito clinico, la plasmaferesi terapeutica e l’immunoassorbimento sono spesso utilizzati per rimuovere gli autoanticorpi e altri componenti del sangue che contribuiscono alla malattia. Il beneficio clinico di queste procedure suggerisce che la rimozione degli autoanticorpi può portare a un miglioramento dei sintomi in alcune indicazioni autoimmuni.

La rimozione degli autoanticorpi può essere affrontata prendendo di mira il FcRn, il recettore neonatale del Fc che ricicla l’immunoglobulina G (IgG) in circolazione mantenendo la lunga emivita delle IgG.

Utilizzando una tecnologia proprietaria di ingegneria degli anticorpi, Momenta (l0azienda bioyrch che ha sviluppato ilo farmaco e che fu comporata per $6,5 mld da JnJ) ha sviluppato un anticorpo monoclonale IgG1 completamente umano chiamato nipocalimab (M281) che prende di mira il sito legante delle IgG di FcRn. Il blocco di FcRn riduce le IgG patogene in circolazione attraverso l’inibizione del riciclaggio delle IgG e inibisce il trasporto delle IgG patogene attraverso la placenta in gravidanza.

Come agisce il nipocalimab

Il nipocalimab agisce mirando e bloccando il recettore Fc neonatale (FcRn). Ecco una descrizione del suo meccanismo:

Funzione del FcRn: FcRn è responsabile del riciclo degli anticorpi dell’immunoglobulina G (IgG), compresi gli autoanticorpi dannosi, nel flusso sanguigno. Questo processo di riciclo contribuisce a mantenere alti i livelli di IgG nell’organismo12.

Blocco di FcRn: Nipocalimab si lega a FcRn con elevata affinità, impedendogli di riciclare gli anticorpi IgG. Questo porta a una maggiore degradazione degli anticorpi IgG, compresi gli autoanticorpi, nei lisosomi.

Riduzione degli autoanticorpi: Bloccando FcRn, nipocalimab riduce i livelli di autoanticorpi IgG patogeni nel sangue. Ciò contribuisce ad alleviare i sintomi di malattie autoimmuni come la miastenia grave generalizzata (gMG) e altre condizioni guidate da autoanticorpi12.

Questo approccio mirato consente a nipocalimab di ridurre efficacemente gli autoanticorpi dannosi senza sopprimere in modo esteso il sistema immunitario.

Le tre patologie in cui viene sviluppato del farmaco

Miastenia grave generalizzata (gMG): In uno studio di fase 3, il nipocalimab ha dimostrato un miglioramento significativo della forza muscolare e delle attività della vita quotidiana nei pazienti affetti da gMG12.Malattia di Sjögren (SjD): Uno studio di fase 2 ha dimostrato che il nipocalimab ha ridotto significativamente l’attività della malattia nei pazienti con SjD1.

Artrite reumatoide: I primi dati di fase 2 hanno indicato che nipocalimab è efficace e sicuro per il trattamento dell’artrite reumatoide.

Questi studi evidenziano il potenziale di nipocalimab nel rispondere alle esigenze non soddisfatte delle malattie autoimmuni croniche e debilitanti.