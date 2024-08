Jesus debutta con il singolo “Horizons Synthesize”

Online su tutti i digital store il brano di esordio di Jesus intitolato “Horizons Synthesize: il brano è un viaggio onirico

Online su tutti i digital store il brano di esordio di Jesus “Horizons Synthesize, il brano e’ un viaggio onirico…una suggestione tra presente e futuro a volte inquietante a volte melodico…insomma un brano che fa scuotere l’anima di chi lo ascolta.

Jesus stesso la descrive cosi’: “Gli orizzonti,la linea di confine tra il cielo e la terra,come la vita terrena e l’aldilà,sintetizzano e separano dalla vita terrena tutto ciò che possiamo solo immaginare..il brano è un viaggio oltre la terra,come affacciarsi sull’abisso dalla linea dell’orizzonte..dall’inconscio più profondo,provengono i suoni in loop della traccia,costantemente in sospeso,resa ansiogena e claustrofobica volutamente,avvolta al contempo da atmosfere dark che ci riportano ad una dimensione post apocalittica,senza mai tralasciare la melodia dettata dai cori che prendono il sopravvento nel cuore del brano.”

Biografia

Jesus è un Dj/producer,arrangiatore,compositore,e polistrumentista Italiano.Bassista e Producer della band industrial Psycholies,e degli Italoamericani Temple Of July,ha preso parte a tournée internazionali,suonando in vari e rinomati Festival e Club insieme ad artisti come: Lord Of The Lost, Lacuna Coil, Combichrist, Gothminister, Covenant, Moonspell, Grave Digger, Raven, Clan of Xymox, Eric13, Dj Vade Retro e molti altri…

La continua e meticolosa ricerca come sound designer,e l’ossessione per la musica elettronica lo portano a svariate collaborazioni,con diversi dischi all’attivo.

I suoi brani sono un intreccio molto personale tra techno e deep house,contaminati da atmosfere dark e linee melodiche ipnotiche