I Monday Proof tornano con il brano “Standout Weirdo”

I Monday Proof tornano con un nuovo, incisivo singolo: “Standout Weirdo”. Questo brano cattura con precisione il disagio dei momenti sociali imbarazzanti, dipingendo con parole efficaci la frustrazione e la monotonia dei saluti di circostanza. Il testo descrive la difficoltà di conformarsi alle aspettative sociali e alle pressioni quotidiane, evidenziando la lotta interna per evitare di dire ciò che si vorrebbe, ma che sarebbe meglio non dire.

Musicalmente, “Standout Weirdo” continua la strada intrapresa dai Monday Proof, fondendo le sonorità del punk dei primi anni 2000 con riff ed arrangiamenti più ricercati.

Questo stile distintivo era già emerso nei precedenti singoli della band, “A Trip To The Moon” e “All Of This”, e si consolida ulteriormente in questo nuovo brano, dimostrando la capacità dei Monday Proof di evolvere pur rimanendo fedeli alle loro radici.

“Standout Weirdo” è un ritratto sonoro e lirico di chi si sente fuori posto nelle convenzioni sociali, per tutti coloro che trovano difficile adattarsi e che cercano di navigare attraverso le complesse dinamiche delle interazioni quotidiane.

I Monday Proof nascono nell’Estate del 2014 da un’idea del bassista Federico Favero e del primo chitarrista.

Dopo un primo inizio in cui il gruppo si dedica principalmente alla realizzazione di cover di alcune delle grandi band pop punk degli anni 2000 e un continuo susseguirsi di batteristi, nell’ottobre del 2018 entra ufficialmente nella band l’attuale batterista Riccardo Busolin e un paio di mesi dopo la formazione si allarga introducendo la voce principale e seconda chitarra Marco Zanon, con la decisione di concentrarsi nella

realizzazione di musica propria.

Nell’ottobre del 2018 esce il primo progetto “Greatest hits 2018-2018” al quale seguirà poi un ep nella primavera dell’anno seguente “Mr. Wang’s Opium Den”.

Nel 2019 la band subisce un cambio di line-up ed entra nel gruppo l’attuale chitarra solista Alberto Olivi. A marzo 2020 la band firma il suo primo contratto discografico con l’etichetta Sorry Mom! Che si occuperà del booking e del management del gruppo.

I Monday Proof si allargano ulteriormente ed entra nella band la nuova chitarra ritmica e seconda voce Francesco Cappellari durante l’estate del 2022.

Nello stesso anno esce l’album “Not to sleep, Not to die” e attualmente la band è al lavoro sui nuovi brani che comporranno il prossimo lavoro in studio.