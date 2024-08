Case farmaceutiche: Astrazeneca fa spesa da Pinetree Therapeutics

AstraZeneca ha firmato un accordo di licenza con Pinetree Therapeutics per assicurarsi un candidato preclinico degradatore del recettore del fattore di crescita epidermico

AstraZeneca ha firmato un accordo di licenza con Pinetree Therapeutics per assicurarsi un candidato preclinico degradatore del recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR). L’azienda britannica pagherà 45 milioni di dollari in anticipo per i diritti di sviluppo e commercializzazione a livello globale del pan-EGFR degrader, mentre Pinetree potrà ricevere fino a 500 milioni di dollari in pagamenti basati su milestone e royalties graduali sulle vendite.

“Siamo entusiasti di annunciare questo accordo di opzione e licenza con AstraZeneca, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale, per portare in clinica uno dei nostri nuovi programmi di degradazione dei recettori”, ha dichiarato il dottor Hojuhn Song, fondatore e CEO di Pinetree.“Il degradatore pan-EGFR di Pinetree è stato sviluppato a partire da AbReptor™, la nostra piattaforma proprietaria di anticorpi multispecifici, e ha dimostrato una promettente attività antitumorale preclinica nei tumori resistenti ai farmaci e ai TKI, nonché una maggiore attività se usato in combinazione con gli attuali inibitori dell’EGFR”.

“La degradazione mirata delle proteine è una modalità terapeutica promettente. Siamo lieti di stipulare questo accordo con Pinetree, per la concessione di un’opzione esclusiva per la licenza del suo degradatore pan-EGFR da studiare nei tumori che esprimono l’EGFR, compresi quelli con mutazioni dell’EGFR”, ha dichiarato Puja Sapra, Senior Vice President, Oncology Targeted Discovery, Oncology R&D, AstraZeneca.

La degradazione mirata delle proteine (Targeted protein degradation, TPD) è una modalità terapeutica emergente con il potenziale di affrontare le proteine che causano malattie e che storicamente sono state molto difficili da colpire con piccole molecole convenzionali.

La tecnologia di degradazione delle proteine è una strategia innovativa per lo sviluppo di farmaci per obiettivi difficili da raggiungere. Questa tecnologia è in grado di identificare in modo specifico le proteine bersaglio e di degradare direttamente le proteine patogene bersaglio, utilizzando le vie di degradazione proteica intrinseche alle cellule.

I degradanti proteici mirati, spesso chiamati collanti molecolari, sono stati un’area di crescente interesse negli ultimi anni. La maggior parte di queste terapie sono sviluppate in oncologia. Secondo il database dei farmaci di GlobalData, oltre 200 terapie in fase di sviluppo sono state classificate come farmaci a colla molecolare.

Negli ultimi anni diverse aziende farmaceutiche di primo piano hanno investito nello sviluppo di terapie degradanti le proteine. A febbraio, Novo Nordisk ha siglato un accordo da 1,46 miliardi di dollari con la biotecnologia statunitense Neomorph per la scoperta e lo sviluppo di molteplici degradanti proteici “a colla molecolare” per i disturbi cardiometabolici e le malattie rare. Secondo l’accordo, Neomorph sarà responsabile della scoperta e della ricerca preclinica, mentre Novo avrà i diritti esclusivi per l’ulteriore sviluppo clinico e la commercializzazione.

Lo stesso mese, Bristol Myers Squibb (BMS) ha firmato una partnership per lo sviluppo di farmaci con l’azienda statunitense di deep tech VantAI. Nell’ambito dell’accordo, BMS sfrutterà la piattaforma di AI generativa di VantAI per progettare e sviluppare colle molecolari.

AstraZeneca ha riscontrato successo con le terapie mirate all’EGFR. Tagrisso (osimertinib), un inibitore dell’EGFR, ha generato vendite per circa 5,8 miliardi di dollari lo scorso anno, secondo i dati finanziari dell’azienda. GlobalData prevede che le vendite della terapia aumenteranno a oltre 7,4 miliardi di dollari entro il 2030.

Tagrisso è approvato come trattamento di combinazione con la chemioterapia per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) mutante di EGFR localmente avanzato o metastatico, dell’NSCLC positivo per EGFR T790m e come terapia adiuvante per l’NSCLC EGFRm in fase iniziale.