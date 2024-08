Cadavere sui binari a Roma Termini: nuovi disagi per la circolazione dei treni

Disagi e ritardi per chi si sposta in treno: sospese le linee Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze ma anche Intercity e Regionali per un cadavere a Termini

Circolazione sospesa sulle linee AV Roma – Napoli e DD Roma-Firenze per accertamenti dell’autorità giudiziaria a seguito del rinvenimento di un cadavere a Roma Termini. Nell’arco temporale necessario all’Autorità giudiziaria per gli accertamenti, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali da/per Napoli seguiranno percorsi alternativi con rallentamenti fino a 90 minuti. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali da/per Firenze subiranno ritardi e possibili variazioni di percorso.

Aggiornamento – ore 19:30



La circolazione è ancora fortemente rallentata a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Roma Termini.

Proseguono gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria.

I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire cancellazioni o variazioni:

• alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino e sulla linea Lenta tra Roma e Orvieto, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 90 minuti;

• alcuni treni Alta Velocità possono essere instradati tra Roma Tiburtina e Napoli via Roma Prenestina e non fermare a Roma Termini: i passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire limitazioni di percorso o variazioni:

• alcuni treni Intercity possono essere instradati tra Roma Ostiense e Napoli via Roma Casilina e non fermare a Roma Termini: i passeggeri da e per Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Il treno FA 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) oggi termina la corsa a Roma Tiburtina.

I passeggeri diretti a Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23) oggi è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare da Roma Tiburtina il treno FR 9543 Torino Porta Nuova (12:00) – Salerno (20:55), che oggi non ferma a Roma Termini.

Il treno FA 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:12) il treno oggi ha origine da Roma Tiburtina.

I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 541 San Benedetto del Tronto (14:22) – Roma Termini (19:55) oggi termina la corsa a Orte.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 584 Trieste Centrale (9:19) – Roma Termini (19:57), che oggi ferma anche a Roma Tiburtina.