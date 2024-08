Arriva il kit da viaggio della content creator Katie Fang

Un trio di prodotti essenziali per effettuare il Get Ready With Me della content creator celebre su Tiktok Katie Fang in formato da viaggio

Un trio di prodotti essenziali per effettuare il Get Ready With Me della content creator celebre su Tiktok Katie Fang in formato da viaggio.

Il kit comprende Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner (40ml), Plum Plump Hyaluronic Cream (20ml) e Watermelon Glow Niacinamide Hue Drops (15ml).Dopo la detersione, distribuire Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner sui palmi delle mani e premere delicatamente su viso e collo fino a completo assorbimento.

A seguire, stendere una piccola quantità di Plum Plump Hyaluronic Cream sulla pelle e tamponare delicatamente.

Come ultimo step della routine di skincare del mattino, sfumare con la punta delle dita 1-2 gocce di Watermelon Glow Niacinamide Hue Drops su viso e collo, per ottenere un glow caldo e naturale.