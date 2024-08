Antonio Origgi nelle librerie con “L’inconscio non esiste”

Con “L’inconscio non esiste”, Antonio Origgi presenta un’interessante opera in cui unisce scienza e spiritualità e in cui si compie un salto di qualità

Antonio Origgi presenta un’interessante opera in cui unisce scienza e spiritualità e in cui si compie un salto di qualità; per la prima volta, infatti, si considera l’essere umano non più solo come tre cervelli da studiare, come fa la scienza, o utilizzando tanti termini – inconscio, mente subconscia, ego, es, super io, bambino interiore, ombra – come fa la psicologia, ma in quanto composto da tre distinte menti autonome da cui dipende tutto ciò che siamo: i nostri comportamenti, i nostri pensieri e le nostre emozioni.

Casa Editrice: RAPH Edizioni

Genere: Saggio/ Crescita personale, spiritualità, psicologia

Pagine: 284

Prezzo: 18,00 €

«Ciò che troverete in questo libro è una nuova visione dell’essere umano. Qualcosa di estremamente semplice, qualcosa che è sempre stato sotto gli occhi di tutti, eppure lascerà molti con la bocca aperta. Ma non solo, imparerete anche uno dei metodi più efficaci per comunicare con quelle menti che i più chiamano inconscio, e che scopriremo essere qualcosa di molto più vicino di quanto possiamo pensare»

“L’inconscio non esiste! Scopri chi sei e vivi meglio” di Antonio Origgi è un saggio divulgativo che si pone l’obiettivo di farci conoscere quelle parti di noi che ci sono ignote o che non comprendiamo; solo essendo presenti a noi stessi e avendo consapevolezza di chi siamo nel profondo, infatti, possiamo applicare le giuste strategie per imparare ad ascoltare il nostro maestro interiore e cambiare la nostra vita in positivo. L’opera è rivolta a tutti, anche a chi non ha dimestichezza con queste tematiche: la chiarezza espositiva è infatti uno dei punti di forza del libro, che fa sì che possa essere facilmente fruibile e comprensibile; vi sono inoltre molte citazioni tratte da testi di biologia, antropologia e psicologia, che rendono la lettura piacevole e ricca di spunti di riflessione.

Il saggio si apre con una domanda importante, che dà il titolo al capitolo introduttivo: “Da chi dipende la nostra vita?” La risposta più diffusa nei manuali di psicologia o di crescita personale e affini è “la mente inconscia”, cioè quella parte di noi che non riusciamo a controllare con la volontà – «Tutti ne parlano, tutti affermano che questa mente ci governa per la stragrande maggioranza del nostro tempo. Molti sostengono di avere la tecnica per comunicare con l’inconscio, ma nessuno vi ha mai spiegato chi è questa mente, se è una sola, da dove arriva, quali sono i suoi obiettivi e perché viene considerata così terribile, tanto da boicottare, molto spesso, gli obiettivi cui teniamo di più». L’autore ci dimostra come l’inconscio in effetti non esista in quanto entità unica ma che vi siano ben tre istanze inconsce, che controllano la nostra vita per almeno il 95% del tempo. Dopo aver analizzato gli scopi e le interazioni del Sé fisico, del Sé istintivo e del Sé mentale, Origgi ci offre la possibilità di prendere il timone della nostra esistenza grazie alla comprensione di queste menti inconsce e all’assimilazione di un metodo per comunicare con esse, e in particolar modo con il Sé istintivo. Si potranno quindi modificare quelle credenze limitanti, quei traumi del passato, quelle paure e quelle ansie che limitano il risveglio del nostro “Io osservatore”, cioè della nostra vera natura, la quale è la diretta emanazione di una coscienza più vasta che l’autore chiama Superconscio.

Antonio Origgi propone nel saggio l’approccio da lui ideato – INTEGRATIONWAY (abbreviato IWAY) – un metodo che guida le persone a conoscere e integrare le tre menti inconsce, al fine di trasformare la loro vita e ottenere il benessere fisico, emotivo, mentale e spirituale che desiderano.

SINOSSI DELL’OPERA. “L’Inconscio non esiste” è il primo libro che dà una visione chiara e comprensibile a tutti dell’essere umano e della sua psicologia. L’opera spiega cos’è in realtà ciò che erroneamente viene chiamato inconscio, quella parte di noi che ci governa per oltre il 95% del tempo. Nel libro si insegna a farsi amica quella parte, a conoscere il suo nome e a comunicare con lei per riprogrammarla e raggiungere i propri obiettivi.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Antonio Origgi è un ricercatore, scrittore, formatore, coach e counselor; dopo aver acquisito un Diploma di Laurea in Statistica, ha conseguito il Master of Arts in Human Behaviour presso un campus della Jolla University (San Diego), dove ha avuto modo di studiare con alcuni tra i più grandi psicoterapeuti e psicobiologi contemporanei, come Paul Watzlawick ed Henri Laborit. Ha inoltre studiato a fondo la Logoterapia, la PNL e la Psicoterapia Provocativa con Frank Farrelly. Oltre ai numerosi viaggi in India, dove ha approfondito l’approccio orientale alla filosofia e alla religione, ha avuto modo di conoscere e di sperimentare lo sciamanesimo amazzonico con John Perkins. Ha frequentato per oltre 20 anni Bernardino del Boca, teosofo, antropologo e scrittore, che è stato maestro e amico nel suo percorso formativo. Pubblica i libri “L’inconscio per amico” (Amrita Edizioni, 2009), “Cronaca di un risveglio spirituale” (RAPH Edizioni, 2011), “Le frasi nere – Ciò che vi hanno detto e non dovreste mai dire ai vostri figli” (RAPH Edizioni, 2022) e “L’inconscio non esiste! Scopri chi sei e vivi meglio” (RAPH Edizioni, 2023). È inoltre fondatore del metodo IWAY, direttore della scuola di counseling psico energetico IWAY in integrazione dei sé, e fondatore dell’Accademia della Mente Maestra.