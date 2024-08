Previsioni meteo 17 agosto 2024: piogge e rinfrescata da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 17 agosto 2024: arrivano piogge, temporali e un sensibile calo termico su tutte le nostre regioni

Condizioni metro finalmente in evoluzione sull’Italia dopo un blocco anticiclonico che ci ha tenuto compagnia, con pochissimi break, da praticamente inizio luglio. Nella giornata di oggi infatti un nucleo di aria più fresca e instabile di origine atlantica raggiungerà le nostre regioni portando un sensibile calo termico e il ritorno delle piogge, specie al Nord e al Centro. Nel corso dei prossimi giorni il calo delle temperature interesserà tutta la Penisola e anche le Isole maggiori, con possibilità di precipitazioni lungo tutto lo Stivale. I modelli meteo ipotizzano poi una nuova rimonta anticiclonica nel weekend della prossima settimana, ma considerata la distanza temporale serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 17 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi Appennino e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi appenninici con sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone intern sia delle regioni peninsulari che delle Isole, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .