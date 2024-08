“Non tutto è successo” è il disco d’esordio di Romeo

Fuori su tutte le piattaforme streaming l’EP d’esordio di Romeo, “NON TUTTO È SUCCESSO”. La focus track è “Bicchieri”

“Non Tutto è Successo” è il primo EP di Romeo, scritto tra il 2023 e il 2024 durante un periodo di grandi contrasti emotivi. Immerso nella sua amata Sicilia, Romeo trova la linfa vitale per trasformare la fine di un progetto in una rinascita personale e artistica. Sei tracce urban pop dedicate all’amore – notturno, tossico, immaginato, concreto -, caratterizzate da testi pieni di significato e produzioni fresche, che narrano un percorso intenso di maturazione e resilienza.

Romeo, artista romano di origini siciliane, si è fatto conoscere nel 2022 grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani al fianco di Drill. Nel 2023 ha inaugurato la carriera solista con “Occhi Nuvole” (Leave Music / distr. ADA Music Italy), subito inserito nella playlist Scuola Indie di Spotify, dov’è rimasto per diverse settimane e a cui sono seguiti nel 2024 i singoli “Il Cielo di Londra” e “Troppe Cose”.

Link: https://spoti.fi/4cajOJM

Con “Non Tutto è Successo” Romeo racconta come la vita rifletta il modo in cui reagiamo alle situazioni e non sia solamente il susseguirsi di eventi a cui possiamo assistere come spettatori: esorta a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché le nostre giornate sono fatte di ostacoli non sempre facili da superare, ma ciò che fa la differenza è quanto portiamo dentro in quei momenti.

Il titolo stesso dell’ EP contiene la parola “successo”, che può essere interpretata in diversi modi. Da un lato indica il raggiungimento di risultati positivi, dall’altro qualcosa di immutabile, che riguarda il passato, e di cui probabilmente siamo stati solo testimoni.

Durante questo viaggio, due figure hanno accompagnato l’artista senza esitazione: Mr. Brux, il produttore, e Francesco Kairos, co-autore, che hanno contribuito a tradurre i pensieri e le emozioni di Romeo in parole e musica. A legare le tracce dell’EP, lo stile urban pop, fatto di testi malinconici e produzioni fresche e spensierate.

Nella copertina curata da Emanuele D’Amico, le radici che rappresentano la forza della natura, disposta a tutto per emergere dalla terra o dall’asfalto per sopravvivere: un ritorno alle radici ma anche la consapevolezza che esiste sempre più di una strada per farcela, basta lottare.

TRACKLIST

1. Il Mare Di Notte

2. Bicchiere (focus track)

3. Il Cielo Di Londra

4. Troppe Cose

5. Occhi Nuvole

6. Non Tutto è Successo