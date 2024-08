Meloni esprime solidarietà a Massimo Boldi insultato sui social

Meloni: “Solidarietà a Massimo Boldi per gli insulti degli haters”. L’attore aveva ricevuto molte critiche sui social per aver commentato gli auguri di Ferragosto della Premier su Instagram

“È triste vedere come, nel mondo degli odiatori di professione, persino un semplice commento di auguri di buon Ferragosto possa scatenare insulti di massa e offese gratuite. Esprimo la mia solidarietà a Massimo Boldi, e gli mando un grande abbraccio”. Così su Instagram la premier Giorgia Meloni, commentando gli insulti ricevuti sui social dal comico dopo aver risposto al post della stessa presidente del Consiglio per gli auguri di Ferragosto. “Stai cambiando il Paese in meglio, sempre dalla tua parte”, aveva scritto Boldi.

IL MESSAGGIO DI BOLDI ALLA PREMIER: “STAI CAMBIANDO IL PAESE IN MEGLIO”

“Buon Ferragosto ben amato Giorgia, nostra presidente del Consiglio della Repubblica- era il commento dell’attore, postato sotto gli auguri della Premier, a quanto pare poi rimosso- sei sempre più forte e stai cambiando il nostro Paese il meglio. Ed io non posso far altro che ringraziarti e continuare alzare dalla tua parte. Ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, Massimo Boldi”.

In men che non si dica, l’intervento del comico di Luino ha scatenato la reazione di centinaia di commenti poco gentili, per usare un eufemismo, che sottolineavano tra l’altro come il suo commento fosse sgrammaticato. “Sembrava scritto da un analfabeta lecchino, lacchè, zerbino…” scrive qualcuno. Altri hanno ipotizzato che fossero parole non sincere, con un secondo fine, ovvero quello di arrivare ad avere un posto in Rai. “Che è ti serve un posto in Rai???”, si legge, tra gli altri.

Nessuna risposta da parte di Boldi ai commenti, anzi pare che il post sia stato eliminato. Senza tentennamenti, è intervenuta invece direttamente Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà e mandando all’attore un grande abbraccio.