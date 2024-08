Mattarella in vacanza: pranzo dallo chef stellato Norbert Niederkofler

Mattarella in vacanza: Ferragosto a tavola dallo chef tre-volte-stellato Norbert Niederkofler: le foto sui social

Prosegue le sue vacanze di agosto in Trentino Alto Adige, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e continuano gli ‘scatti’ che lo intercettano nelle sue tappe. Questa volta sono le foto postate su instragram dallo chef tre-volte-stellato Norbert Niederkofler che svelano ai più come ha trascorso Ferragosto il Presidente. Ovvero con la figlia e il genero a tavola all’Ansitz Heufler, castelletto storico a Rasun, in cui ha gustato il menù preparato dallo chef del ristorante di Brunico “Atelier Moessmer” e dal suo staff. Nelle foto ricordo, il presidente consulta un libro e poi si fa fotografare in posa, con lo staff del ristorante, e poi appare la scritta: “Buon Ferragosto! Grazie Presidente #mattarella”.

Prima di giungere a pranzo, nel giorno dell’Assunta inoltre il presidente ha partecipato alla messa delle 10 nella chiesa di Villabassa, cambiando il programma dell’anno scorso, dove era apparso a Dobbiaco e dove molti turisti lo aspettavano. Mattarella in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze nella cittadina dell’Alta Val Pusteria, dove è stato già avvistato da un gruppi di turisti a passeggio lungo il lago di Dobbiaco, che lo hanno immortalato in una foto diventata ormai virale (e pubblicata in esclusiva da Dire.it).

Non solo Mattarella: in Alto Adige è arrivata ieri un’altra big della politica, europea, questa volta. Si tratta dell’ex cancelliera tedesca Angela Merkel, atterrata all’aeroporto di Bolzano per trascorrere le vacanze estive, pare, a Solda.