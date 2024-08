Vincenzo Baiata e Dj Aniceto in radio e online con un nuovo remix

Vincenzo Baiata torna a far parlare di sé con una nuova versione del suo ultimo successo. “Voglio Viverla Perché – DJ Aniceto RMX”

Dopo il caloroso riscontro ottenuto con “Finirò per crederci” e “Voglio Viverla Perché“, Vincenzo Baiata torna a far parlare di sé con una nuova versione del suo ultimo successo. “Voglio Viverla Perché – DJ Aniceto RMX” arriva per accendere l’estate con una carica di energia e passione, grazie ad un remix che rivoluziona e impreziosisce uno dei brani più toccanti e suggestivi della discografia di Baiata.

La collaborazione tra il cantautore siciliano e il noto Dj e personaggio televisivo non rappresenta solo l’incontro tra due artisti straordinari, ma un vero e proprio dialogo creativo che trasforma il brano originale in un’irresistibile hit per le piste da ballo italiane. DJ Aniceto, ampiamente riconosciuto per il suo impegno sociale e per la sua lotta contro le dipendenze, porta all’interno della traccia la sua visione unica, amplificandone il messaggio con ritmi accattivanti ed un sound che cattura e rimane impresso nella mente sin dal primo ascolto.

«Questa canzone – spiega Baiata – nasce da una profonda riflessione sulla vita, sulla necessità di viverla pienamente, senza lasciarsi condizionare dalla negatività altrui. Con questo remix, io e DJ Aniceto, vogliamo spingere ancora di più il messaggio, invitando tutti a celebrare ogni istante senza riserve.»

La direzione artistica di Massimo Galfano e gli arrangiamenti del Maestro Giuseppe Denaro hanno contribuito a creare un suono che è al tempo stesso moderno e rispettoso della versione originale.

Il testo del brano, con la frase-mantra «Voglio viverla così, voglio esserci perché», esprime il desiderio di immersione totale nell’esperienza della vita, invitando gli ascoltatori a scacciare le incertezze e ad assaporare il presente con genuina autenticità, una chiamata a non perdere le opportunità che ogni istante ci offre.

«Sono entusiasta del lavoro svolto e non vedo l’ora che il pubblico possa ascoltare questa nuova versione», conclude Baiata, anticipando un’estate ricca di appuntamenti live, dove presenterà il remix insieme ad altri successi del suo repertorio.

Il remix di “Voglio Viverla Perché”, accompagnato dal suggestivo visual video ufficiale, promette di essere la colonna sonora ideale per chi desidera vivere la vita nel momento presente, combinando il talento lirico di Vincenzo Baiata e l’energia inconfondibile di DJ Aniceto. Una traccia che incoraggia tutti noi a danzare senza riserve sul dancefloor dell’esistenza, trasformando ogni istante in un irripetibile momento da vivere con positività e gratitudine.