Su Rai Movie il film “Il ponte sul fiume Kwai”: la trama

Per il ciclo “Fuoco Nemico”, venerdì 16 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Il ponte sul fiume Kwai”: ecco la trama

Un grande classico del cinema di guerra, per il ciclo “Fuoco Nemico”: venerdì 16 agosto, alle 21.10, Rai Movie trasmette “Il ponte sul fiume Kwai”. Birmania, Seconda guerra mondiale. Il colonnello inglese Nicholson, con il suo reggimento, si arrende ai giapponesi che li portano in un campo di concentramento nella giungla, dove si sta costruendo un ponte strategicamente importante per i progetti militari dell’asse. Il colonnello, nell’intento di dimostrare ai nemici la superiorità inglese nella scienza delle costruzioni, s’appassiona all’opera al punto da dimenticare che di fatto sta collaborando con il nemico.

“Il ponte sul fiume Kwai” in evidenza le contraddizioni legate alla prigionia militare, non molto dopo la fine della Seconda guerra. Indimenticabile il motivetto fischiettato dai prigionieri inglesi. Pioggia di Oscar, in tutto otto, fra cui miglior film, miglior regia e miglior attore per Alec Guinness. Per la regia di David Lean, nel cast anche William Holden e Sessue Hayakawa.