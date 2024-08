“Reason to Exist” è il primo album di According to Jack

“Reason To Exist” è il primo EP del progetto According To Jack. Il lavoro è composto di 5 tracce scritte in vari momenti nel corso degli ultimi 7 anni

“Reason To Exist” è il primo EP del progetto According To Jack. Il lavoro è composto di 5 tracce scritte in vari momenti nel corso degli ultimi 7 anni e spazia dallo stile acustico nudo e crudo, con solo chitarra e voce, a brani musicalmente più completi, con batteria, basso, archi e armonica, tutti registrati, mixati e masterizzati da Angelica Gheller.

Le tematiche affrontate sono varie: dalla perdita di una persona cara, alla ricerca di accettazione da parte delle altre persone, fino alla spensieratezza delle serate passate con gli amici a bere e scherzare; argomenti diversi che però seguono il filo conduttore delle esperienze personali dell’artista, del volersi raccontare ed essere, così, sincero con sé stesso.

TRACKLIST

REASON TO EXIST:

“Reason To Exist”,title track del lavoro, parla dell’insicurezza nei confronti del futuro, dell’incapacità di orientarsi nella vita e della nostalgia per un passato privo di ansia e responsabilità. Il tema è trattato con un’atmosfera leggera e giocosa, pur mantenendo un tocco malinconico. Lo stile è semplice, minimale ed energico, con chitarra, batteria e basso che accompagnano le melodie vocali.

THE BEST I’VE NEVER HAD:

The Best I’ve Never Had parla della costante sensazione di inadeguatezza, di come una persona cerchi sempre di fare del proprio meglio per raggiungere un obiettivo, ma tutto ciò non porta a nessun risultato o gratificazione. L’atmosfera è calma, malinconica ed emotiva; le melodie vocali sono accompagnate dal suono della chitarra acustica in modo intimo e minimale.

A BUNCH OF STUPID SONGS:

“A Bunch Of Stupid Songs”, primo singolo estratto dall’ EP, racconta un ipotetico spettacolo dal punto di vista del musicista che, una volta terminato il concerto, si rende conto di quanto sia effimero e inutile, ma allo stesso tempo magico, il suo lavoro. Lo stile è molto minimale, voce, chitarra acustica e archi; l’atmosfera è triste, ma anche calda e molto emotiva.

CARRY THE BURDEN:

“Carry The Burden” parla della perdita di una persona cara e del processo di elaborazione del lutto, dopo il quale siamo inevitabilmente costretti ad andare avanti, anche se con un fardello da portare. L’atmosfera è calma e rilassata, con una vena nostalgica; le linee vocali poggiano su una base di chitarra, impreziosita dagli archi nel finale.

THREE CHEERS FOR THE GOOD TIMES:

Three Cheers For The Good Times , con questa traccia si chiude il lavoro. Un’ode alle belle giornate trascorse in buona compagnia, dove i problemi sembrano scomparire davanti a una buona birra. Lo stile è energico e ricorda sfumature country/rock’n’roll.

According To Jack è un progetto solista nato nel 2022; lo stile musicale è fortemente influenzato dallo skate punk della west coast, ridotto ai minimi termini e riproposto in chiave più intima e minimale.

Nel 2023 parte la collaborazione con Sorry Mom!, con la quale esce il singolo di debutto “A Bunch of Stupid Songs”, seguito da ” The Best I”ve Never Had” e l’ultimo “Reason to Exist”.

Nel 2024 pubblica il suo EP di debutto “Reason To Exist”.