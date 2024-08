Previsioni meteo 16 agosto 2024: verso la fine del grande caldo

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 agosto 2024: nel corso del weekend arrivano piogge, temporali e un deciso calo termico

Si è concluso un Ferragosto 2024 con condizioni meteo stabili e bel tempo su tutta l’Italia, con solo qualche temporale sparso di stampo pomeridiano sulle zone interne del Centro-Sud. Temperature su valori superiori alla media del periodo ovunque, con picchi fino a +40°C su pianure delle regioni centro-meridionali e Isole maggiori. Attenzione però perché il caldo che da ormai inizio luglio non dà tregua, ad eccezione di temporanee incursioni atlantiche nelle settimane scorse, ha le ore contate. Tra oggi e domani un nucleo di aria fresca e instabile raggiungerà la nostra Penisola e farà battere in ritirata l’anticiclone nordafricano. Arriveranno piogge e temporali al Nord e poi anche al Centro, con un sensibile calo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 agosto 2024.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente ovunque. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi Appennino e con locali sconfinamenti, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile e cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi appenninici con sconfinamenti sul versante adriatico, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli sereni ovunque. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone intern sia delle regioni peninsulari che delle Isole, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .