Nuovo assetto organizzativo per il Gruppo Grendi

Grendi, gruppo di logistica integrata, presenta per il terzo anno la relazione sull’impatto ambientale e sociale realizzato nel 2023 sugli impegni presi

Grendi, gruppo di logistica integrata, presenta per il terzo anno la relazione sull’impatto ambientale e sociale realizzato nel 2023 sugli impegni presi per la fine di quest’anno. Una relazione che evidenzia il percorso di trasformazione messo in atto dal gruppo esplicitandone alcuni passaggi chiave, in linea con la natura di società benefit:

ricerca di maggiore efficienza delle navi in chiave ecosostenibile

riduzione del traffico su gomma sulle strade più congestionate e maggiore intermodalità ferroviaria

maggiore ricorso alle energie rinnovabili, a partire dagli uffici e dalle consegne ultimo miglio

incessante attenzione alla formazione e all’ambiente di lavoro

costante considerazione della relazione con i territori con varie iniziative

Un programma ambizioso secondo la logica di trasparenza e responsabilità che connota lo stile imprenditoriale del gruppo, in vista anche dei futuri obblighi di rendicontazione dell’impatto ambientale e sociale che saranno introdotti dalla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Direttiva UE 2022/2464).

“Grendi si avvicina ai suoi 200 anni di vita mantenendo la sua unicità di impresa familiare che non si vuole sottrarre però alle regole di crescita e internazionalizzazione dell’offerta di servizio. Per le aziende di famiglia è, infatti, un ottimo momento per cogliere le opportunità di un contesto che premia non solo i conti in ordine, ma anche la capacità di fare business restituendo valore ai territori dove si opera e alle persone con cui si opera. Chi non lo fa aumenta i propri rischi nel futuro perché siamo portatori di valori più ampi che non possono più prescindere dall’impegno per diminuire l’impatto ambientale e sociale dei processi del settore logistico ed in modo particolare dei trasporti” hanno affermato gli amministratori delegati Antonio e Costanza Musso.