Nelle librerie e online “Dark Matter” di Blake Crouch

Dark Matter – I labirinti della realtà di Blake Crouch è un romanzo dalla trama brillante, tanto intimo quanto grandioso, così insolito quanto profondamente umano

“Eccezionale. Un’avventura emozionante e ingegnosamente architettata che parla di amore, di rimpianti e del principio di sovrapposizione nella meccanica quantistica.” Andy Weir, autore di Sopravvissuto – The Martian

“Un’opera di suspense magistrale e davvero originale. Crouch ci regala una prosa incisiva, una trama che fonde con successo fantascienza e thriller e una storia d’amore toccante e tormentata che si sviluppa in modi inaspettati. Un’avventura straordinaria…” Harlan Coben, autore di Un inganno di troppo

“Un thriller di prim’ordine, non semplice intrattenimento bensì un’indagine provocatoria sulla natura delle seconde possibilità, il tutto avvolto da una geniale cornice fantascientifica.” Justin Cronin, autore di Il traghettatore e della trilogia The Passage

Sinossi Jason Dessen, ex meccanico quantistico, è un professore universitario di Fisica che vive a Chicago con la moglie Daniela e il figlio Charlie. Un giorno viene rapito e drogato. «Sei soddisfatto della tua vita?» sono le ultime parole che sente pronunciare prima che il suo rapitore lo colpisca tanto da fargli perdere i sensi e prima di risvegliarsi legato a una barella. Si rende conto di essere circondato da persone che indossano tute di protezione chimica e un uomo a lui sconosciuto gli sorride dicendo: «Bentornato, amico.» Nel mondo in cui si ritrova, la vita è diversa da quella che ha sempre conosciuto. Sua moglie non è sua moglie, suo figlio non è mai nato e lui non è un semplice professore di Fisica ma un genio ammirato da tutti perché ha realizzato qualcosa di grandioso. Qualcosa di impossibile. Tuttavia un atroce dubbio lo assale: quale dei due mondi è un sogno? E se la vita che ricorda è reale, come può tornare dalla sua famiglia? Per trovare le risposte dovrà intraprendere un viaggio straordinario e spaventoso, che lo costringerà ad affrontare la parte più oscura di sé stesso senza potersi fidare di niente e di nessuno, nemmeno della materia che lo circonda. Dark Matter – I labirinti della realtà è un thriller di fantascienza che non smette di sorprendere. Parla di scelte, di strade non percorse, e di cosa siamo disposti a fare per rivendicare le vite che sogniamo.

Blake Crouch è autore e sceneggiatore. Ha scritto diversi romanzi tra cui Dark Matter – – I labirinti della realtà, qui riproposto in una nuova edizione e da cui è stata tratta anche una serie ora trasmessa su Apple TV+. Ha firmato tra l’altro la trilogia di Wayward Pines che, dopo il notevole successo a livello internazionale, è diventata una serie tv prodotta dalla FOX. Dopo Recursion – Falsa memoria (2020), presto una serie tv Netflix prodotta da Shonda Rhimes, Upgrade (2023) è il suo secondo romanzo a essere pubblicato da Fanucci Editore e un’altra opera dell’autore destinata a diventare un film, attualmente in produzione presso la Amblin Partners di Steven Spielberg. Crouch è inoltre tra i creatori della serie televisiva Good Behavior per la TNT, ispirata alla sua serie di romanzi con Letty Dobesh come protagonista. Vive e lavora in Colorado.